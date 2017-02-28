CumhurbaÅŸkanÄ±na suikast giriÅŸimi davasÄ±nda darbeci yÃ¼zbaÅŸÄ± itirafÃ§Ä± oldu

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan suikastÄ± timinin duruÅŸmasÄ± sÃ¼rerken, davada YÃ¼zbaÅŸÄ± Ä°smail YiÄŸit'in itirafÄ± Ã§ok konuÅŸuldu.

CumhurbaÅŸkanÄ±na suikast giriÅŸimi davasÄ±nda YüzbaÅŸÄ± Ä°smail YiÄŸit'in ifadesi alÄ±ndÄ±. YiÄŸit, kendisinin FETÖ'cü olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, o gece CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± almaya gittiklerini bildiÄŸini belirterek, "Marmaris'teki otele bizden önce saldÄ±rÄ± olduÄŸunu biliyorum. MaÄŸdur tanÄ±klar Duygu Ayaz, SavaÅŸ KarataÅŸ, Ekber KaradaÄŸ, Hüseyin AltÄ±n ve Dr. Erdol DoÄŸu'nun ifadelerine göre gece saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda otel bölgesine ateÅŸ edilmiÅŸ. Bunun kamera kayÄ±tlarÄ± çÄ±karÄ±lsÄ±n. Polislerin birisini de onlarÄ±n ÅŸehit ettiÄŸini düÅŸünüyorum. CumhurbaÅŸkanÄ±na suikast giriÅŸimini bizden önce onlar yapmÄ±ÅŸlar. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± onlarÄ±n suikast giriÅŸiminden kÄ±l payÄ± kurtulmuÅŸtur. Nedense ikinci otelin olduÄŸu yerde kamera görüntüleri var. Ä°lk çatÄ±ÅŸmanÄ±n olduÄŸu yerde kamera görüntüsü yok. Bu kamera görüntülerinin bulunmasÄ± gerekir. Bu görüntülerin bulunmamasÄ± CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± zan altÄ±nda bÄ±rakÄ±yor. Birçok önemli operasyona katÄ±ldÄ±m. Böyle suikast olmaz. SuikastÄ±n önemli tarafÄ± gizliliktir. AsÄ±l sorulmasÄ± gereken CumhurbaÅŸkanÄ± oradan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± halde korumalarÄ±nÄ± neden, kim orada bÄ±raktÄ±? CumhurbaÅŸkanÄ± ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± halde bizi oraya kim gönderdi ve bizi onlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±raktÄ±. AynÄ± gün saat 16.00'da uçuÅŸ yasaÄŸÄ± getirildi. Biz Ä°stanbul'dan Ä°zmir'e geldik. Bize neden engel olunmadÄ±. Engel olmayanlar sorumludur. Genelkurmay BaÅŸkanÄ± darbe giriÅŸimini saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda öÄŸrendi. Önlemek için neden 8 saat bekledi. Bugün burada maddi olgularla deÄŸil, kanaatlerle yargÄ±lanÄ±yoruz. FETÖ'cü olsam 10 yÄ±l terör bölgesinde deÄŸil, daha rahat bölgelerde görev yapardÄ±m. Evim yok. FETÖ'cü olsam evim olurdu. Ä°ddianameye göre, kaçtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÄ±rada 'Ä°çimizde hizmet hareketinden olmayan var mÄ±?' diye sormuÅŸum. Bunu o kadar kiÅŸinin içinde sadece Zekeriya Kuzu mu duymuÅŸ? Kendisi ifadesinde iÅŸitme sorunu olduÄŸunu söylemiÅŸti. Buna raÄŸmen sadece kendisi duymuÅŸ. Kuzu'ya iÅŸitme testi yapÄ±lsÄ±n. Zekeriya Kuzu bugüne kadar 57 FETÖ'cü isim verdi, 45'i serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Biz çatÄ±ÅŸmaya gitmedik. EÄŸer öyle olsaydÄ±, bizim teçhizatÄ±mÄ±z polislerin teçhizatÄ±ndan daha iyiydi. Sis ve Ä±ÅŸÄ±k bombasÄ±nÄ± cam kenarÄ±na ben koydum, içeri atmadÄ±m. Yine polislere zarar gelmemesi için çam karÄ±klarÄ±ndan polisleri korumak için üzerlerine kalkan oldum. Ben emri Åžükrü Seymen'den aldÄ±m. Bize CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n saÄŸ salim alÄ±nmasÄ± söylendi. Åžükrü Seymen herkesin olmak istediÄŸi önemli bir kiÅŸidir. Kesinlikle CumhurbaÅŸkanÄ±na zarar vermek gibi bir düÅŸüncemiz yoktu. O makam Atatürk'ün, OÄŸuzhan'Ä±n, Fatih'in makamÄ±dÄ±r. Yani Türk milletinin temsil makamÄ±dÄ±r. Benim için önemlidir" dedi.

"EMRÄ° YERÄ°NE GETÄ°RMESEYDÄ°M..."

YiÄŸit, kendisinin, askerin yönetime el koymasÄ±na karÅŸÄ± olduÄŸunu, asker askerliÄŸini, siyasetçinin de siyasetini yapmasÄ± gerektiÄŸini söylerken, aldÄ±ÄŸÄ± emri yerine getirdiÄŸini söyledi. DuruÅŸma esnasÄ±nda müÅŸteki avukatlarÄ± tarafÄ±ndan sorulan sorular nedeniyle zaman zaman tartÄ±ÅŸma yaÅŸanÄ±rken, "Emirler tartÄ±ÅŸÄ±lmaz. SÄ±kÄ±yönetim komutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n emrini yerine getirdim. EÄŸer yerine getirmeseydim bu defa ben emre itaatsizlik nedeniyle yargÄ±lanacaktÄ±m" dedi.