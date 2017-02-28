Ä°stanbul Ãœniversitesi karÄ±ÅŸtÄ± 23 Ã¶ÄŸrenci gÃ¶zaltÄ±nda

Ä°stanbul Ãœniversitesi BeyazÄ±t KampÃ¼sÃ¼'nde karÅŸÄ±t gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ Ã¶ÄŸrenciler arasÄ±nda Ã§Ä±kan kavga sonucunda Ã§ok sayÄ±da Ã¶ÄŸrenci gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

AlÄ±nan son bilgilere göre dün okulda karÅŸÄ±t görüÅŸlü öÄŸrenciler arasÄ±nda yaÅŸanan kavgayÄ± protesto etmek isteyen bir grup, kampüste toplandÄ±. Dünkü olaylarÄ±n ardÄ±ndan önlem alan çevik kuvvet polisi, gruba müdahale etti. Müdahalenin ardÄ±ndan öÄŸrenciler yaka-paça gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken bazÄ± öÄŸrenciler slogan attÄ±. Grubun gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ± kampüsteki öÄŸrenciler tarafÄ±ndan cep telefonu kamerasÄ±yla görüntülendi.