FETÃ–â€™den sorgulanan yardÄ±mcÄ± doÃ§ent arkadaÅŸÄ±nÄ±n evinde Ã¶lÃ¼ bulundu

FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda yargÄ±lanÄ±p serbest bÄ±rakÄ±lan Ordu Ãœniversitesi DiÅŸ HekimliÄŸi FakÃ¼ltesiâ€™nde YardÄ±mcÄ± DoÃ§ent olarak gÃ¶rev yapan 34 yaÅŸÄ±ndaki Mustafa SadÄ±k AkdaÄŸ hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ordu Üniversitesi DiÅŸ HekimliÄŸi Fakültesi’nde YardÄ±mcÄ± Doçent olarak görev yapan Mustafa SadÄ±k AkdaÄŸ, ziyarete geldiÄŸi arkadaÅŸÄ±nÄ±n evinde henüz tespit edilmeyen nedenle tabancayla yaÅŸamÄ±na son verdi.

"Ölümünden kimse sorumlu deÄŸildir. Bana bir suç atÄ±ldÄ±. Bu suçu bana atanlarÄ± Allah’a havale ediyorum" ÅŸeklinde yazÄ±lÄ± not bÄ±rakarak canÄ±na kÄ±yan AkdaÄŸ’Ä±n, kÄ±sa süre önce FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda sorgulanÄ±p serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

AkdaÄŸ’Ä±n cesedi otopsisi yapÄ±lmak üzere Trabzon Adli TÄ±p Kurumu’na kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma sürüyor.