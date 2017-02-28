Rus turist sayÄ±sÄ±nda rekor artÄ±ÅŸ

TÃ¼rkiye'ye gelen turist sayÄ±sÄ± ocak ayÄ±nda geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 9,81 azalÄ±ÅŸla 1,06 milyon kiÅŸi oldu

Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n verilerine göre, ocak ayÄ±nda Rus turist sayÄ±sÄ± yüzde 81,51 artÄ±ÅŸla 40 bin 124 kiÅŸiye yükseldi.Türkiye'ye gelen turist sayÄ±sÄ± 2016'da bir önceki yÄ±la göre yüzde 30.05 azalÄ±ÅŸla 25,35 milyon olarak gerçekleÅŸmiÅŸti.Türkiye ve Rusya arasÄ±ndaki uçak düÅŸürme krizinin ardÄ±ndan 2016 yÄ±lÄ±nda Rusya'dan gelen ziyaretçi sayÄ±sÄ± yüzde 76,26 gerilemiÅŸti.