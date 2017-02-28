Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 28/02/2017 17:22

Ege Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±ktan sonra yerine o isim geldi

CÃ¼neyt HoÅŸcoÅŸkun

Ege Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Mustafa CÃ¼neyt HoÅŸcoÅŸkun aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nÄ±rken Ã¼niversite rektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne vekaleten YÃ–K Ãœyesi Prof. Dr. Beril DedeoÄŸlu'nun atandÄ±

YÖK'ten yapÄ±lan açÄ±klamada, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt HoÅŸcoÅŸkun'un, hakkÄ±nda yürütülen soruÅŸturmanÄ±n selameti açÄ±sÄ±ndan açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AçÄ±klamada, "Ege Üniversitesi RektörlüÄŸüne vekaleten YÖK Üyesi Prof. Dr. Beril DedeoÄŸlu atanmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.

Ä°stanbul Üniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Bölümünden 1986 yÄ±lÄ±nda mezun olan ve aynÄ± üniversiteden doktora derecesini alan DedeoÄŸlu, 1999 yÄ±lÄ±nda doçent, 2005 yÄ±lÄ±nda profesör unvanÄ±nÄ± aldÄ±.

1998-2002 yÄ±llarÄ±nda, Galatasaray Üniversitesi Stratejik AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi MüdürlüÄŸünü yürüten DedeoÄŸlu, 2011'de YÖK üyesi oldu.

2015'te geçici seçim hükümetinde Avrupa BirliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ± görevini yürüten DedeoÄŸlu, 11 AralÄ±k 2015 tarihinde YÖK üyeliÄŸine atandÄ±.

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