Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 28/02/2017 17:24

Marmaray'da seferler durdu yolcular tek tek alÄ±nÄ±yor

marmaray

Ä°stanbul'da akÅŸam saatlerinde etkili olan yoÄŸun sis nedeniyle vapurlar Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Marmaray'da yoÄŸunluk yaÅŸanÄ±yor

Marmaray'Ä± kullanmak isteyen yolcular Marmaray istasyonu dÄ±ÅŸÄ±nda bekletilip sÄ±rayla kontrollü olarak içeri alÄ±nÄ±yor.

Ä°BB'DEN DUYURU

Olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle Ä°BB'den açÄ±klama geldi. AçÄ±klamada, "YoÄŸun sis nedeni ile Åžehir HatlarÄ± VapurlarÄ± seferleri yapÄ±lamamaktadÄ±r. Marmaray ve Metrobüs tercih edilebilir" ifadeleri yer aldÄ±.

Ä°PTAL OLAN SEFERLER

Ä°stanbul Deniz Otobüsleri de, hava muhalefeti nedeniyle, tüm Ä°ç Hat Deniz Otobüsü seferleri ile bazÄ± HÄ±zlÄ± Feribot ve DÄ±ÅŸ Hat Deniz Otobüsleri seferlerinin iptal edildiÄŸini duyurdu.

Ä°DO’nun resmi internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, "Hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerimiz iptal edilmiÅŸtir." denilirken HÄ±zlÄ± Feribot ve DÄ±ÅŸ Hat Deniz Otobüsleri’nde iptal edilen sefeler ÅŸöyle sÄ±ralandÄ±:

28-02-2017 15:45 YenikapÄ±-Yalova Ferry Cat tipi hÄ±zlÄ± feribot

28-02-2017 15:45 Yalova-YenikapÄ± Ferry Cat tipi hÄ±zlÄ± feribot

28-02-2017 17:30 YenikapÄ±-Bursa HÄ±zlÄ± Feribot

28-02-2017 17:30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±köy-YenikapÄ±-Bursa Deniz Otobüsü

28-02-2017 17:45 YenikapÄ±-Yalova Ferry Cat tipi hÄ±zlÄ± feribot

28-02-2017 17:45 Yalova-YenikapÄ± Ferry Cat tipi hÄ±zlÄ± feribot

28-02-2017 18:00 Bursa-YenikapÄ± HÄ±zlÄ± Feribot

28-02-2017 18:30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±köy-BeÅŸiktaÅŸ Deniz Otobüsü

28-02-2017 18:30 Bandirma-YenikapÄ± HÄ±zlÄ± Feribot

01-03-2017 07:00 YenikapÄ±-BandÄ±rma HÄ±zlÄ± Feribot

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Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ± CEO'su gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±

2008 yÄ±lÄ±ndan bu yana Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ± CEO'luÄŸu yapan GÃ¶khan BuÄŸday gÃ¶revini bÄ±raktÄ±.


Olumsuz hava koÅŸullarÄ± vapur seferlerini iptal ettirdi Marmaray'a binmek hayal oldu

Ä°stanbul'da hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼leÅŸmesiyle birlikte vapur seferleri iptal edildi. VatandaÅŸ hal bÃ¶yle olunca Marmaray'a akÄ±n etti.


Valilik aÃ§Ä±kladÄ± Gaziantep ve AdÄ±yaman'da 3 canlÄ± bomba yakalandÄ±

TerÃ¶r operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda valiliÄŸin aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, Gaziantep ve AdÄ±yaman'da 3 canlÄ± bomba tutuklandÄ±.