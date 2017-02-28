Valilik aÃ§Ä±kladÄ± Gaziantep ve AdÄ±yaman'da 3 canlÄ± bomba yakalandÄ±

TerÃ¶r operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda valiliÄŸin aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, Gaziantep ve AdÄ±yaman'da 3 canlÄ± bomba tutuklandÄ±.

Gaziantep merkezli operasyonla ilgili Gaziantep ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, DEAÅž terör örgütünün Türkiye'de "sorumlu düzeyde" faaliyet yürüttüÄŸü tespit edilen 3 grubunun bulunduÄŸu belirtildi.Bu gruplarla ilgili geçen yÄ±l gerçekleÅŸtirilen operasyonlarla ilgili bilgi verilen açÄ±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:''Askeri kanat sorumlusu Mehmet Fatih AlÄ±cÄ±, 7 Åžubat 2017 tarihinde yakalanmÄ±ÅŸ ve çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± adli makamlar tarafÄ±ndan tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. 29 Ocak 2017 tarihinde Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü görevlilerince yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmada Murat Dayan ve Mehmet Fatih AlÄ±cÄ± isimli ÅŸüphelilerin yapÄ±lan çapraz sorgularÄ± neticesi alÄ±nan ifadeleri, yapÄ±lan fotoÄŸraf teÅŸhisleri ve kullanÄ±lan teknikler sayesinde yaptÄ±rÄ±lan yer göstermeleri sonrasÄ±nda düzenlenen operasyonla DEAÅž terör örgütü içerisinde beraber savaÅŸçÄ± ve canlÄ± bomba eÄŸitimi alan E.S. ve M.Y. isimli ÅŸüpheliler, 14 Åžubat 2017 tarihinde, yine canlÄ± bomba eÄŸitimi alan ve AdÄ±yaman ilinde olduÄŸu tespit edilen A.P. isimli ÅŸüpheli, 22 Åžubat 2017 tarihinde herhangi bir eylem yapmaya fÄ±rsat bulamadan yakalanmÄ±ÅŸlardÄ±r. 3 canlÄ± bomba ÅŸüphelisiyle beraber toplam 5 ÅŸüpheli ÅŸahÄ±s, haklarÄ±nda yapÄ±lan tahkikat sonrasÄ± adli makamlara sevk edilmiÅŸ ve canlÄ± bomba olduÄŸu deÄŸerlendirilen 3 kiÅŸi tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±r." AçÄ±klamada, diÄŸer 2 kiÅŸinin de adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.