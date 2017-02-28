Olumsuz hava koÅŸullarÄ± vapur seferlerini iptal ettirdi Marmaray'a binmek hayal oldu

Ä°stanbul'da hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼leÅŸmesiyle birlikte vapur seferleri iptal edildi. VatandaÅŸ hal bÃ¶yle olunca Marmaray'a akÄ±n etti.

Ä°stanbul genelinde etkili olan yoÄŸun sis sebebiyle ÅŸehir genelinde görüÅŸ mesafesi oldukça düÅŸtü. Olumsuz hava koÅŸullarÄ± sebebiyle Ä°stanbul Deniz Otobüsleri seferlerinde iptaller yaÅŸandÄ±. Ä°DO'nun resmi internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, "Hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerimiz iptal edilmiÅŸtir." denilirken HÄ±zlÄ± Feribot ve DÄ±ÅŸ Hat Deniz Otobüsleri'nde iptal edilen sefeler ÅŸöyle sÄ±ralandÄ±:

28-02-2017 15: 45 YenikapÄ±-Yalova Ferry Cat tipi hÄ±zlÄ± feribot

28-02-2017 15: 45 Yalova-YenikapÄ± Ferry Cat tipi hÄ±zlÄ± feribot

28-02-2017 17: 30 YenikapÄ±-Bursa HÄ±zlÄ± Feribot

28-02-2017 17: 30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±köy-YenikapÄ±-Bursa Deniz Otobüsü

28-02-2017 17: 45 YenikapÄ±-Yalova Ferry Cat tipi hÄ±zlÄ± feribot

28-02-2017 17: 45 Yalova-YenikapÄ± Ferry Cat tipi hÄ±zlÄ± feribot

28-02-2017 18: 00 Bursa-YenikapÄ± HÄ±zlÄ± Feribot

28-02-2017 18: 30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±köy-BeÅŸiktaÅŸ Deniz Otobüsü

28-02-2017 18: 30 Bandirma-YenikapÄ± HÄ±zlÄ± Feribot

01-03-2017 07: 00 YenikapÄ±-BandÄ±rma HÄ±zlÄ± Feribot