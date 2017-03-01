Ä°zmir'de sahte iÃ§ki Ã¼retim yeri bulundu binlerce sahte alkol ele geÃ§irildi

Ä°zmir'in Bornova ve KemalpaÅŸa ilÃ§elerinde bir depo ile fabrikaya dÃ¼zenlenen operasyonda 139 bin litre sahte rakÄ±, viski ve alkol karÄ±ÅŸÄ±mÄ± Ã¼rÃ¼n ele geÃ§irildi

Piyasaya sahte rakÄ± sürdüÄŸü iddia edilen ÅŸebekenin 8 üyesi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k SuçlarÄ±yla Mücadele Åžubesi ile Bornova Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri, PÄ±narbaÅŸÄ± Mahallesi'ndeki bir sanayi sitesinde piyasaya sahte içki sürüldüÄŸü bilgisi üzerine çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Bir iÅŸ yeri ve depoyu takibe alan ekipler, 35 EA 413 plakalÄ± araçtan forklift yardÄ±mÄ±yla bir tonluk plastik tank içindeki ürünlerin iÅŸ yeri çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da yardÄ±mÄ±yla indirilmesi üzerine operasyon düzenledi.

Arama yapan ekipler, birer tonluk tanklara doldurulmuÅŸ 32 bin 500 litre sahte rakÄ± ile 6 bin 500 litre sahte viski ele geçirdi. AracÄ±n sürücüsü A.A. ile iÅŸ yerinde bulunan Ö.K, R.E, S.D. ve F.Ö. gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Araç sürücüsünün, ürünleri KemalpaÅŸa'da bir fabrikadan aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemesi üzerine bu adrese de operasyon gerçekleÅŸtirildi. Ekiplerin yaptÄ±ÄŸÄ± denetimlerde 100 bin litre alkol karÄ±ÅŸÄ±mÄ± ürün bulundu.

Operasyon kapsamÄ±nda, fabrika sahibi R.Ç, üretim müdürü Ä°.A. ve bir kozmetik firmasÄ±nÄ±n yetkilisi C.Y. yakalandÄ±.

Polis ekipleri, toplamda ele geçirilen 139 bin litre sahte rakÄ±, viski ve alkol karÄ±ÅŸÄ±mÄ± ürünü yediemine aldÄ±.

"MANGAL TUTUÅžTURUCU JEL ÜRETÄ°YORDUK" SAVUNMASI

Emniyette ifadeleri alÄ±nan zanlÄ±larÄ±n, fabrikada bulunan alkol türevi ürünlerin resmi olarak üretim yapan içki fabrikalarÄ±nÄ±n atÄ±klarÄ± olduÄŸunu, satÄ±n aldÄ±klarÄ± bu atÄ±klarÄ± geri dönüÅŸüm tesislerinde iÅŸleyerek mangal kömürü tutuÅŸturucu jel imal ettiklerini ve kozmetik sektöründe kullandÄ±klarÄ±nÄ± ileri sürdüÄŸü öÄŸrenildi.

Ä°ÇKÄ° FABRÄ°KALARINDAN GERÄ° DÖNÜÅžÜM AMACIYLA ALDIKLARI ALKOLLÜ ÜRÜN ATIKLARINI KULLANMIÅžLAR

ZanlÄ±lar hakkÄ±nda hazÄ±rlanan fezlekede ise içki fabrikalarÄ±ndan geri dönüÅŸüm amacÄ±yla alÄ±nan alkollü ürün atÄ±klarÄ±nÄ±n belirli iÅŸlemlerden geçirildikten sonra sahte içki olarak damacanalara doldurulup piyasaya sürüldüÄŸü iddiasÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Emniyette iÅŸlemleri tamamlanan geri dönüÅŸüm fabrikasÄ±nÄ±n sahibi R.Ç, üretim müdürü Ä°.A, kozmetik firmasÄ± yetkilisi C.Y. ve araç sürücüsü A.A, emniyetteki ifadelerinin ardÄ±ndan cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n talimatÄ± ile salÄ±verildi.

DiÄŸer ÅŸüpheliler Ö.K, R.E, S.D. ve F.Ö. ise sevk edildikleri adliyede çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Ele geçirilen alkollü ürünlerden numuneler alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, laboratuvar ortamÄ±nda yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan hazÄ±rlanacak raporlar doÄŸrultusunda yargÄ±lamanÄ±n seyrinin ÅŸekilleneceÄŸi ifade edildi.