Bu fotoÄŸraf Ã§ok konuÅŸulur Adil Ã–ksÃ¼z Londra'da mÄ±

15 Temmuz darbe gecesinin aranan ismi Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n fotoÄŸrafÄ±nÄ± bir ÅŸahÄ±s gizlice Ã§ekerek basÄ±na sÄ±zdÄ±rdÄ±.

Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da bulunan Portabello Antika PazarÄ±nda bir Türk vatandaÅŸÄ±, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin iki numaralÄ± ismi Adil Öksüz'e benzettiÄŸi ÅŸahsÄ±n gizlice fotoÄŸrafÄ±nÄ± çekti.Londra'da çekilen bir fotoÄŸraf, Türkiye'nin dünya genelinde kÄ±rmÄ±zÄ± bültenle aradÄ±ÄŸÄ±, 15 Temmuz kalkÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n 2 numaralÄ± ismi Adil Öksüz'ün Londra'da olabileceÄŸi ihtimalini ortaya çÄ±kardÄ±. Portabello Antika PazarÄ±nda bir Türk vatandaÅŸÄ±, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin iki numaralÄ± ismi Adil Öksüz'e benzettiÄŸi ÅŸahsÄ± gizlice fotoÄŸrafladÄ±. Cep telefonu ile fotoÄŸrafÄ± çekilen kiÅŸi, görüntülendiÄŸini anlayÄ±nca hÄ±zlÄ±ca pazardan uzaklaÅŸÄ±p kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±. Türkiye'de kayÄ±t altÄ±na alÄ±nan fotoÄŸraflarÄ±na göre biraz daha kilo verdiÄŸi görülen, ancak kendine has kaÅŸ ve saç yapÄ±sÄ± bire bir aynÄ± olan ÅŸahsÄ±n fotoÄŸrafÄ±, "Adil Öksüz Londra'ya mÄ± kaçtÄ±?" sorusunu akla geldi.Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n FETÖ/PYD Terör Örgütü üyesi olarak aradÄ±ÄŸÄ±, "kÄ±rmÄ±zÄ±" kategoride yer alan Adil Öksüz için konulan ödül miktarÄ± ise 4 milyon lira. Öksüz'ü ihbar edenler bu ödüle sahip olabilecek.