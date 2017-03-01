Sahte altÄ±n sikkeleriyle dolandÄ±rdÄ±lar deste deste paralarla Ã§ekilmiÅŸ fotoÄŸraflarÄ± bulundu

Sahte altÄ±n sikkelerle insanlarÄ± dolandÄ±ran ve yÃ¼klÃ¼ miktarda para kazanan ÅŸebeke polisler tarafÄ±ndan yakalandÄ±.

Ellerindeki sahte altÄ±n sikkelerini telefonla aÄŸlarÄ±na düÅŸürdükleri kiÅŸilere satan ÅŸebeke, TekirdaÄŸ'Ä±n Saray Ä°lçesinde polisin dikkati sayesinde yakalandÄ±. Öte yandan zanlÄ±lardan birisinin üst aramasÄ±nda çÄ±kan telefonda yüklü miktarda parayla çekilmiÅŸ fotoÄŸraflar bulundu.AlÄ±nan bilgiye göre, sahte altÄ±n ÅŸebekesinden Hayati K. Kocaeli'nde ikamet eden emekli Nevzat D.'ye telefonla ulaÅŸarak kendisini eskiden tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ondan baÅŸka güvenecek kimseleri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek Nevzat D. ile samimiyet kurdu. Åžebeke üyelerinden Hayati K. TekirdaÄŸ'Ä±n MuratlÄ± ilçesinde tesadüfen altÄ±n sikke dolu bir küp bulduklarÄ±nÄ± ancak kimseye güvenemedikleri için Nevzat D.'ye seni aradÄ±k sen bize yardÄ±mcÄ± ol diyerek sahte altÄ±n sikkelerini 30 bin lira karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda kendisine verebileceÄŸini söyleyerek TekirdaÄŸ'Ä±n Saray ilçesinde buluÅŸmak için anlaÅŸtÄ±lar. Kocaeli'den Saray'a altÄ±n sikkelerini almak için gelen Nevzat D. Saray'da Hayati K. ile buluÅŸarak 30 bin lira karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda altÄ±n sikkeleri satÄ±n aldÄ±. Daha sonra altÄ±n sikkelerin sahte olduÄŸunu fark eden Nevzat D. kandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlayÄ±nca Saray'da Yeni Mahalle Polis Karakoluna giderek ÅŸikayetçi oldu. Polis ekipleri Nevzat D.'nin ifadeleri doÄŸrultusunda yaptÄ±klarÄ± araÅŸtÄ±rma neticesinde geçmiÅŸ yÄ±llarda bu tür olaylardan kaydÄ± bulunan kiÅŸileri incelemeye alarak Hayati K.'ya ulaÅŸtÄ±.

TELEFONDA FOTOÄžRAFLAR BULUNDU

Vakit kaybetmeden Hayati K.'yÄ± gözaltÄ±na alan asayiÅŸ ekipleri Hayati K.'nÄ±n cep telefonunda yüklü miktarda parayla çekilmiÅŸ fotoÄŸraflara ulaÅŸtÄ±lar. Hayati K.'nÄ±n olayÄ± itiraf etmesi üzerine soruÅŸturmayÄ± derinleÅŸtiren polis ekipleri Hayati K. ile beraber hareket ettiklerini belirlediÄŸi Naci U., Birol K., ve Oral D.'yi de gözaltÄ±na aldÄ±lar. GözaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±lar polisteki sorgularÄ±nda Nevzat D.'yi paraya ihtiyaçlarÄ± olduÄŸunu belirterek suçlarÄ±nÄ± itiraf ettiler.SuçlarÄ±nÄ± itiraf eden zanlÄ±lar polisteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilecekler.