Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 01/03/2017 11:03

Irak'Ä±n kuzeyinde 16 terÃ¶r hedefi imha edildi

hava harekatÄ±

Irak'Ä±n kuzeyinde Kandil, AvaÅŸin-Basyan bÃ¶lgelerinde tespit edilen terÃ¶ristlere ait hedefler imha edildi

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK), Irak'Ä±n kuzeyinde Kandil, AvaÅŸin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 16 hedef hava harekatÄ±yla vuruldu.Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Irak kuzeyi Kandil, AvaÅŸin-Basyan bölgelerine dün 19.33-20.28 saatlerinde yapÄ±lan hava harekatÄ±na iliÅŸkin bilgi verildi.Buna göre, alÄ±nan anlÄ±k istihbarat üzerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaÅŸ uçaklarÄ±, bölgedeki barÄ±nma yerleri, maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±naktan oluÅŸan 16 hedefi yok etti.

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