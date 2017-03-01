DalgÄ±Ã§ suda fenalaÅŸtÄ± kimse kurtarmayÄ±nca belediye baÅŸkanÄ± suya atladÄ±

1 Mart ÃœskÃ¼dar FaciasÄ± sebebiyle anma tÃ¶reni dÃ¼zenlenen Kocaeli'de bir dalgÄ±Ã§ suyun iÃ§inde fenalaÅŸtÄ±. Kimse yardÄ±ma koÅŸmayÄ±nca KaramÃ¼rsel Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°smail YÄ±ldÄ±rÄ±m suya atlayarak dalgÄ±cÄ± kÄ±yÄ±ya Ã§Ä±karttÄ±.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 1 Mart Üsküdar FaciasÄ± sebebiyle anma töreni düzenlendi. Törene Karamürsel Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°smail YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Karamürselbey EÄŸitim Merkezi KomutanÄ± Deniz Kurmay Albay Ayhan Gedik de katÄ±ldÄ±. Bu sÄ±rada deniz altÄ±na iki dalgÄ±ç çelenk bÄ±rakmak istedi. Ancak dalgÄ±çlardan birisi denizin içinde fenalaÅŸtÄ±. Bayan dalgÄ±ç Åženay Ertorun'un fenalaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden Karamürsel Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°smail YÄ±ldÄ±rÄ±m, hemen kravatÄ±nÄ± çÄ±kartarak denize atladÄ±. BaÅŸkanÄ±n denize atlamasÄ±, iskelede bulunan herkesi ÅŸaÅŸkÄ±na çevirdi. Yüzerek dalgÄ±cÄ±n yanÄ±na ulaÅŸan baÅŸkan Ä°smail YÄ±ldÄ±rÄ±m, fenalaÅŸan dalgÄ±cÄ± kÄ±yÄ±ya çÄ±karttÄ±.