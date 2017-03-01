Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 01/03/2017 12:26

10 gÃ¼ndÃ¼r aranÄ±yorlardÄ± 4 Ã§ocuk kÃ¶yde kaldÄ±klarÄ± evde yakalandÄ±


Isparta'da okullarÄ±ndan kaÃ§an 4 Ã§ocuk, ilk Ã¶nce merkezde bir evde daha sonra aralarÄ±ndan birinin dedesinin kÃ¶ydeki evinde saklandÄ±. Polislerin aramasÄ± sonucu 10 gÃ¼n sonra Ã§ocuklar ailelerine teslim edildi.

Isparta'nÄ±n Çünür Mahallesi'nde oturan 17 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z çocuÄŸu C.K., yaklaÅŸÄ±k 10 gün önce evden kaçtÄ±. YediÅŸehitler Ortaokulu'nda öÄŸrenim gören kÄ±z kardeÅŸi 14 yaÅŸÄ±ndaki K.A.K.'yi de yanÄ±na alan C.K., mahalleden tanÄ±dÄ±klarÄ± erkek arkadaÅŸÄ± 17 yaÅŸÄ±ndaki M.K.'yi aradÄ±. M.K. de yine aynÄ± mahalleden erkek arkadaÅŸÄ± 14 yaÅŸÄ±ndaki O.Ç.'yi çaÄŸÄ±rdÄ±. Bir araya gelen 4 çocuk daha sonra ortadan kayboldu. Ailelerin baÅŸvurusu sonrasÄ± çocuklarÄ±n bulunmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

DEDESÄ°NÄ°N EVÄ°NDE SAKLANIRKEN BULUNDULAR

Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± ekipler çocuklardan O.Ç.'nin dedesinin, Yalvaç'a baÄŸlÄ± Çetince Köyü'nde oturduÄŸu bilgisine ulaÅŸtÄ±. ÇocuklarÄ±n burada saklanmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini deÄŸerlendiren jandarma, dün köye geldi. Jandarma 4 çocuÄŸu O.Ç.'nin dedesinin evinde saklanÄ±rken buldu. Çocuklar Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± Yalvaç Sosyal Hizmet Merkezi görevlilerine, daha sonra savcÄ±nÄ±n talimatÄ±yla ailelerine teslim edildi. KayÄ±p çocuklarÄ±n 1 hafta Isparta merkezde kiraladÄ±klarÄ± bir evde kaldÄ±ÄŸÄ±, daha sonra da Çetince Köyü'ne geldiÄŸi belirtildi.

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