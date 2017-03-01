Cumhuriyet savcÄ±sÄ± baba oÄŸulun sopalÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±

Ä°zmir'in TorbalÄ± ilÃ§esinde Cumhuriyet savcÄ±sÄ± olan Zekeriya Kabasakal, iki kiÅŸinin sopalÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde TorbalÄ± ilçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde TorbalÄ± Adliyesine gitmek için aracÄ±yla yola çÄ±kan TorbalÄ± Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Zekeriya Kabasakal'a, iddialara göre KuÅŸçuburun Mahallesi bölgesinde seyir halindeyken arkadan gelen araç selektör yaptÄ±. HÄ±z sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± aÅŸmadan yoluna devam eden savcÄ±, defalarca selektör yapÄ±larak taciz edildi. Daha sonra kavÅŸakta savcÄ±yÄ± durduran iki kiÅŸi, sorgusuz sualsiz aracÄ±n ön ve arka camlarÄ±nÄ± sopa ile vurarak parçaladÄ±.

OlayÄ±n detaylarÄ±

AracÄ±n camlarÄ±nÄ± sopalarla kÄ±rmaya devam eden iki ÅŸahÄ±s, savcÄ±yÄ± da darp etmek istedi. SavcÄ± Zekeriya Kabasakal, bölgeden hÄ±zla uzaklaÅŸtÄ±. Sinirini alamayan ÅŸahÄ±slar savcÄ±yÄ± araçla takip etti. 700 metre ileride polis kontrol noktasÄ±na gelen savcÄ±, durumu memurlara anlattÄ±. Hemen arkadan gelen saldÄ±rganlar, polis memurlarÄ± yanÄ±nda savcÄ±yÄ± darp etmek istedi. Kelepçe takÄ±lan ÅŸahÄ±slar polis otosuna alÄ±nÄ±rken, savcÄ± ÅŸahÄ±slar hakkÄ±nda ÅŸikayetçi oldu. GözaltÄ±na alÄ±nan 55 yaÅŸÄ±ndaki Yunus Y. ve 24 yaÅŸÄ±ndaki Metin Y.'nin baba oÄŸul olduklarÄ± öÄŸrenildi. Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸüne getirilen ve daha sonra saÄŸlÄ±k kontrolü için TorbalÄ± Devlet Hastanesine götürülen ÅŸahÄ±slar rahat tavÄ±rlarÄ±yla dikkat çekti. ÅžahÄ±slar yapÄ±lan iÅŸlemler sonrasÄ±nda TorbalÄ± Adliyesine sevk edildi.