Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 01/03/2017 17:03

Bir hafta Ã¶nce ilan edilen o yasak bugÃ¼n kaldÄ±rÄ±ldÄ±

sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

Mardin'in Nusaybin Ä°lÃ§esi'nde 22 Åžubat tarihinde ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± bugÃ¼n kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Nusaybin'e baÄŸlÄ± DoÄŸanlÄ± ve ve Kuyular mahallerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar öncesi 22 Åžubat tarihinde uygulanmaya baÅŸlanan sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±na düzenleme getirildi. SokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± DoÄŸanlÄ± Mahallesi'nde devam ederken, Kuyular Mahallesi'nde ise kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Mardin ValiliÄŸi'nce konuya iliÅŸkin yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, ÅŸöyle denildi:

"Operasyon icra edilecek bölgede yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal güvenliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla; 5442 SayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanunun ilgili maddeleri gereÄŸince; 22 Åžubat 2017 ÇarÅŸamba günü saat: 08:00 itibari ile Nusaybin Ä°lçesine baÄŸlÄ± olan DoÄŸanlÄ± ve Kuyular mahalleleri ile sÄ±nÄ±rlÄ± olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi duyurulmuÅŸtu. YukarÄ±da belirtilen Nusaybin'e baÄŸlÄ± DoÄŸanlÄ± Mahallesinde sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± devam etmekte olup; Kuyular Mahallesinde icra edilen operasyon sona erdiÄŸinden, ilan edilen sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± 01.03.2017 ÇarÅŸamba günü saat 15.00 itibari ile kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."

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