Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 01/03/2017 19:30

Meteorolojiden sel ve yÄ±ldÄ±rÄ±m uyarÄ±sÄ±

saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bazÄ± illere kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulundu

Meteoroloji'den yapÄ±lan açÄ±klamada, kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle su baskÄ±nÄ±, sel ve yÄ±ldÄ±rÄ±m gibi oluÅŸmasÄ± muhtemel risklere karÅŸÄ± uyarÄ±da bulunularak, ÅŸöyle denildi:

"YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre; yarÄ±n (PerÅŸembe) Antalya ve MuÄŸla ile Burdur'un doÄŸusu ve Isparta'nÄ±n güneyinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸinden meydana gelebilecek sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±dÄ±r."

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