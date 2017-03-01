FlaÅŸ seferlerde gecikme yaÅŸandÄ± 14 uÃ§ak baÅŸka havalimanÄ±na iniÅŸ yaptÄ±

Ä°stanbul'da etkili olan ÅŸiddetli sis nedeniyle 14 uÃ§ak baÅŸka havalimanlarÄ±na gÃ¶nderildi

Ä°stanbul'da etkili olan yoÄŸun sis, hava ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ä°kinci günde de sisin etkisiyle seferlerde gecikme yaÅŸanÄ±rken, 14 uçak diÄŸer havalimanlarÄ±na yönlendirildi.

Ä°stanbul'da etkili olan yoÄŸun sis nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen HavalimanlarÄ±ndaki uçuÅŸlar olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Gündüz saatlerinde sisin belli oranda azalmasÄ±yla normale dönmeye baÅŸlayan uçuÅŸlar, akÅŸam saatlerinde sisin yeniden etkisini arttÄ±rmasÄ±yla seferler gecikmeye uÄŸradÄ±.

SEFERLER GECÄ°KMELÄ° OLARAK GERÇEKLEÅžÄ°YOR

Atatürk HavalimanÄ±na inmek isteyen havayolu ÅŸirketlerinin tarifeli uçaklarÄ± sis nedeniyle havada dakikalarca tur atmak zorunda kaldÄ±. Bu nedenle seferlerde ortalama 1-1,5 saatlik gecikmeler yaÅŸandÄ±. Öte yandan yakÄ±t kritiÄŸine giren toplam 14 uçak Ä°zmir ve Çorlu gibi diÄŸer meydanlara yönlendirildi.

Tarifeli seferlerde gecikmeler devam ederken sisin etkisiyle Sabiha Gökçen HavalimanÄ±ndaki uçuÅŸ trafiÄŸi yüzde 10 oranÄ±nda azaltÄ±lmÄ±ÅŸ sis nedeniyle THY, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olmak üzere toplam 50, Pegasus HavayollarÄ± ise 34 seferini iptal etmiÅŸti.

Atatürk HavalimanÄ±nda uçuÅŸ kÄ±sÄ±tlamasÄ± bulunmazken uçaklarÄ±n iniÅŸ ve kalkÄ±ÅŸlarÄ±nda gecikmeler devam ediyor.