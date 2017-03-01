Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 01/03/2017 19:37

Kayseri'den kan donduran haber teyzesinin kÄ±zÄ±na tecavÃ¼zden tutuklandÄ±

tecavÃ¼z haberleri

Kayseri'nin SarÄ±oÄŸlan Ä°lÃ§esinde 25 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸahÄ±s 15 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±za tecavÃ¼z ettiÄŸi iddiasÄ±yla tutuklandÄ±

SarÄ±oÄŸlan Ä°lçesinde kÄ±z yurdunda yatÄ±lÄ± olarak kalan lise 1'inci sÄ±nÄ±f ögrencisi Z.Ç. rahatsÄ±zlanÄ±nca, SarÄ±oÄŸlan Devlet Hastanesine götürüldü. YapÄ±lan kontrollerde öÄŸrencinin 5 aylÄ±k hamile olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. OlayÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan SarÄ±oÄŸlan Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± harekete geçerek Z.Ç.'nin ifadesine baÅŸvurdu.

AlÄ±nan ifadenin ardÄ±ndan olayla ilgili olarak maÄŸÄ±dur kÄ±zÄ±n teyzesinin oÄŸlu A.D. cinsel istismar suçundan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AkrabasÄ± olan lise öÄŸrencisi kÄ±zla Kaleköy mahellesindeki bir evde iliÅŸkiye girdiÄŸini itiraf eden Z.Ç. tutuklanarak SarÄ±oÄŸlan KapalÄ± Cezaevi'ne gönderildi

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