HazÄ±rlÄ±klÄ± olun Bursa'ya 7.5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem bekleniyor

Jeoloji MÃ¼hendisleri OdasÄ± GÃ¼ney Marmara Åžube BaÅŸkanÄ± Engin Er, Ã‡anakkale'de yaÅŸanan depremlerden sonra Bursa'da deprem olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, hazÄ±rlÄ±k yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

1-7 Mart Deprem HaftasÄ± münasebetiyle TMMOB Jeoloji Mühendisleri OdasÄ± Güney Marmara Åžubesi'nde gerçekleÅŸtirilen toplantÄ±da konuÅŸan Jeoloji Mühendisleri OdasÄ± Güney Marmara Åžube BaÅŸkanÄ± Engin Er, Bursa'da belediyeler ve organize sanayi bölgeleri baÅŸta olmak üzere deprem beklenmesi gerektiÄŸini ifade ederek, "Bunu bir buçuk aydÄ±r devam eden Çanakkale depremleri neticesinde söylüyoruz. Bursa depremi beklemeli. Buna göre hazÄ±rlÄ±k yapmalÄ±" dedi.

"BURSA DEPREMLE Ä°NATLAÅžIYOR"

Çok eskilere gitmeye gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Engin Er, "1939 Erzincan, 1999 Marmara, 2011 Van ve Çanakkale depremleri hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z felaketlerden bazÄ±larÄ±dÄ±r. Mevcut deprem bölgeleri haritamÄ±za göre, topraklarÄ±mÄ±zÄ±n yüzde 66'sÄ± 1'inci ve 2'inci derece deprem bölgesinde bulunmaktadÄ±r. KonutlarÄ±mÄ±zÄ±n yüzde 44'ü 1'inci derece, yüzde 25'i 2'inci derece deprem bölgesinde yer alÄ±rken, nüfusumuzun yaklaÅŸÄ±k 34 milyonu, yani yüzde 43'ü 1'inci derece, yaklaÅŸÄ±k 22 milyonu 2'inci derece deprem kuÅŸaÄŸÄ±nda yaÅŸamaktadÄ±r. 1900 senesinde bu zamana kadar depremlerde her yÄ±l ortama bin insanÄ±mÄ±zÄ± kaybettik ve 7 bin bina hasar gördü" diye konuÅŸtu. Çanakkale'de meydana gelen depremlerin birbirinden baÄŸÄ±msÄ±z olduÄŸuna dikkat çeken Er, "Buradaki Tuzla ve Babakale fayÄ± bir sistem içinde iÅŸleyen Kuzey Anadolu fay hattÄ±nÄ±n segmentlerinden biridir. Bu depremleri göz önüne alarak Bursa'nÄ±n da deprem gerçeÄŸini unutmamasÄ± gerekiyor. Bursa depremle inatlaÅŸÄ±yor. Yetkililerin acilen muhtemel bir depreme karÅŸÄ± tedbir almasÄ± gerekiyor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.