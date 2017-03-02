OkmeydanÄ±nda gece yarÄ±sÄ± dev operasyon binanÄ±n Ã§evresi sarÄ±ldÄ±

Ä°stanbul OkmeydanÄ±ndaki GenÃ§lik Federasyonu DerneÄŸi binasÄ±na gece yarÄ±sÄ± dÃ¼zenlenen operasyona Ã¶zel harekat polisleri, Ã§evik kuvvet ekipleri ve Ã¼Ã§ itfaiye aracÄ± destek verdi

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleÅŸkesinden konvoy halinde çÄ±kan polis ekipleri saat 02.00 sÄ±ralarÄ±nda OkmeydanÄ± PiyalepaÅŸa Caddesi’nde bulunan Gençlik Federasyonu DerneÄŸi’ne operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri, çevik kuvvet ekipleri ve üç itfaiye aracÄ± da destek verdi. Polis ekipleri dernek binasÄ±na itfaiye ekiplerinin yardÄ±mÄ±yla girerek içeride aramalarda bulundu. Aramalar sürerken dernek binasÄ± çevresinde ’akrep’ olarak tabir edilen zÄ±rhlÄ± araçlar ve TOMA’larla yoÄŸun güvenlik önlemi alÄ±ndÄ±. Polis helikopteri de operasyona havadan destek verdi. Polis ekiplerinin dernek binasÄ±ndaki aramalarÄ± sürüyor.