Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/03/2017 07:06

Bulana 1,5 milyon lira verilecekti hain saldÄ±rÄ±nÄ±n talimatÄ±nÄ± veren terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

aranan terÃ¶rist

Mardin'in Nusaybin ilÃ§esindeki operasyonda ViranÅŸehir saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n talimatÄ±nÄ± veren ve bulana Ã¶dÃ¼l verilecek olan terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sonucunda 2 terörist etkisiz hale getirildi.Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, 12 Åžubat'ta Nusaybin ilçesinin kÄ±rsalÄ±nda, sözde "Ömeryan bölgesi"nde terör örgütü PKK'ya yönelik baÅŸlatÄ±lan "Åžehit Jandarma Uzman ÇavuÅŸ Sezer Aydemir Operasyonu"nun devam ettiÄŸi bildirildi.Operasyonda, DoÄŸanlÄ± Mahallesi'nde, terör örgütünün 2 üst düzey mensubunun uzun namlulu silahlarÄ± ile etkisiz hale getirildiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, ayrÄ±ca çok sayÄ±da patlayÄ±cÄ± ve örgütsel döküman da ele geçirildiÄŸi kaydedildi. Öte yandan, etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nÄ±n 2 üst düzey mensubundan Soro kod adlÄ± Salih Kaplan'Ä±n sözde Mardin eyalet sorumlusu olduÄŸu ve Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer aldÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

ViranÅŸehir'deki saldÄ±rÄ±nÄ±n talimatÄ±nÄ± vermiÅŸ

BaÅŸÄ±na 1,5 milyon lira ödül konulan Kaplan, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alÄ±yordu.Bölgedeki saldÄ±rlarÄ±n talimatÄ±nÄ± verdiÄŸi, batÄ± illerine kÄ±rsaldan gelen teröristleri yönlendirdiÄŸi ve patlayÄ±cÄ±lar gönderdiÄŸi belirlenen Kaplan'Ä±n, son olarak ViranÅŸehir'deki SavcÄ±lar Sitesi'ne bomba yüklü araçla yapÄ±lan terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n talimatÄ±nÄ± verdiÄŸi belirlendi.

 
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