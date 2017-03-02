Ä°ki mahallede bin polisle dev operasyon 260 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

Konya'da Ã§oÄŸunlukla yabancÄ± uyruklu kiÅŸilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iki mahalleye bin polisle dÃ¼zenlenen baskÄ±nda 260 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸünden bin polis, Suriye ve Afganistan uyruklularÄ±n yoÄŸun olarak bulunduÄŸu merkez Meram ilçesi Åžükran ve Abdülaziz mahallelerinde arama yaptÄ±.Åžüpheli gördüÄŸü kiÅŸilerinin kimlik bilgilerini sorgulayan polis, suça karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, oturma izni ve kimliÄŸi bulunmayan 260 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±. Bu kiÅŸilerden 9'unun bazÄ± suçlardan arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirleyen ekipler, çalÄ±ntÄ± 5 motosiklet ele geçirdi.ZanlÄ±lar daha sonra YabancÄ±lar Åžube MüdürlüÄŸü'ne götürüldü.