Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/03/2017 07:37

FETÃ–'den tutuklanan iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± cezaevinde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±

Buca F Tipi Cezaevi

Ä°zmir Buca F Tipi Cezaevinde akÅŸam saatlerinde bir mahkumun koÄŸuÅŸtaki yataÄŸÄ±nÄ± ateÅŸ vermesi sonucu yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. YangÄ±n nedeniyle bazÄ± mahkum ve gardiyanlar dumandan etkilendi.

FETÖ'CÜ Ä°ÅžADAMLARI KALIYORDU

FETÖ'den tutuklu iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu cezaevi giriÅŸi ve çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda jandarma ekipleri önlem alÄ±rken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Dumandan etkilenenler de hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±nda alÄ±ndÄ±. Olayla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±.

MELÄ°H GÖKÇEK YÄ°NE UYARDI

Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarda FETÖ'cülerin cezaevlerinde isyan çÄ±kartacaÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti. Twitter'dan açÄ±klama yapan Melih Gökçek, hastanedeki FETÖ'cülerin kaçabileceÄŸini söyledi.

Melih Gökçek paylaÅŸÄ±mÄ±nda ÅŸu ifaderleri kullandÄ±:

"Ne demiÅŸtim... Tutuklu FETÖ'cüler hapishanelerde yatak yakÄ±p isyan çÄ±kartacaklar. Ben kâhin deÄŸilim... GaybÄ± ancak allah bilir... Ama kulaÄŸÄ±n delik olursa ve olaylarÄ± dikkatle takip edersen, atlamazsÄ±n. Ä°ÅŸte ispatÄ±... FETÖ'cüler Ä°zmir Buca cezaevinde yataklari yaktÄ±lar ama devlet önceden tedbir aldiÄŸi için FETÖ'cüler hapishanede yedikleri dumanla kaldilar. Ancak hastahanelere kaldÄ±rÄ±lan FETÖ'cülere dikkat... Orada tezgah yapip kaçabilirler."

 
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