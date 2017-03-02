Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/03/2017 10:31

HÄ±z gÃ¶stergesi 200 kilometrede takÄ±lÄ± kaldÄ± dehÅŸet saÃ§an sÃ¼rÃ¼cÃ¼ bakÄ±n kim Ã§Ä±ktÄ±


TEM otoyolunda 200 km hÄ±zla otomobil kullanan alkollÃ¼ polis memuru bir kamyonete Ã§arptÄ±. HÄ±z gÃ¶stergesinin 200 km'de takÄ±lÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± araÃ§tan polis memuru aÄŸÄ±r yaralÄ± olarak Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Bu sabah 05.30 sÄ±ralarÄ±nda TEM otoyolu Gebze ilçesi Muallimköy kavÅŸaÄŸÄ±nda meydana geldi. Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸünde polis memuru olduÄŸu öÄŸrenilen S.K (31), 34 CCC 83 plakalÄ± otomobili ile Ankara istikametine seyir halindeyken, Zeki A.'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± 54 TE 409 plakalÄ± kasa dolu kamyonete çarptÄ±. ÇarpmanÄ±n etkisi ile kamyonet devrilirken, kasa yerinden çÄ±karak yol kenarÄ±na uçtu. Polis memuru S.K. ise bulunduÄŸu yerde sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. Olay yerine itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri yönlendirildi. Polis memuru S.K. itfaiye ekiplerinin çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yerden kurtarÄ±ldÄ±. Kocaeli Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri otomobilde yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede alkol ÅŸiÅŸelerine rastladÄ±. BazÄ± alkol ÅŸiÅŸeleri de otomobilin yanÄ±na düÅŸtü. Kamyonet sürücüsü Zeki A. ise kazayÄ± ufak sÄ±yrÄ±klarla atlattÄ±. Kaza sonrasÄ±, TEM otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiÄŸe kapandÄ±. Polis memurunun kullandÄ±ÄŸÄ± otomobilin hÄ±z göstergesi 200 kilometrede takÄ±lÄ± kaldÄ±.

 

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