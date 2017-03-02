Ä°zmir merkezli 26 ilde ByLock operasyonu 40 asker gÃ¶zaltÄ±nda

FETÃ– operasyonu kapsamÄ±nda devam eden Bylock soruÅŸturmalarÄ±nda 71 askerden 40'Ä± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, örgütün ÅŸifreli yazÄ±ÅŸma programÄ± "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu tespit edilen aralarÄ±nda TSK'da görevli rütbeli subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 71 askeri personel ve yakÄ±nlarÄ±na yönelik operasyon düzenledi. Ä°zmir, Ä°stanbul, Ankara, Antalya'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 26 ildeki eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, tespit edilen 71 asker ve 6 askeri personel yakÄ±nÄ±ndan 40'Ä± yakalandÄ±.SaÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilen ÅŸüphelilerin, iÅŸlemleri için Ä°zmir Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸüne götürüleceÄŸi belirtildi.