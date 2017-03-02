Samsunlu antika koleksiyoncusu Hitler'in yatÄ±nÄ±n pencerelerini ofisine taktÄ±

DÃ¼nyanÄ±n en Ã¼nlÃ¼ gemisi Titanic'in Ã§anÄ±nÄ± ve Hitler'in yatÄ±nÄ±n pencerelerini ofisine taÅŸÄ±yan Samsunlu antika koleksiyoncusu Tuncer ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼oÄŸlu, 30 yÄ±ldÄ±r bu iÅŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor.

Kendi zamanÄ±n en büyük buharlÄ± yolcu gemisi olma özelliÄŸini taÅŸÄ±yan Titanic, 14 Nisan 1912'de buz daÄŸÄ±na çarparak batmÄ±ÅŸtÄ±. Geminin batmasÄ± sonucunda bin 514 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Geminin enkazÄ± ise 1985 yÄ±lÄ±nda bulunmuÅŸtu. Batan ünlü gemide bulunan 'çan', Samsun'da bir denizcilik firmasÄ±nda çalÄ±ÅŸan antika meraklÄ±sÄ± tarafÄ±ndan yÄ±llar Rusya'dan satÄ±n alÄ±narak Türkiye'ye getirildi. Antikaya olan merakÄ±nÄ± çocukluktan beri koruduÄŸunu belirten koleksiyoncu Tuncer ÜçüncüoÄŸlu, 9 sene önce de Ä°zmir'de hurdaya ayrÄ±lan AlmanlarÄ±n ünlü lidere Adolf Hitler'in Regina Maris isimli gemisinde bulunan pencereleri de alarak ofisinin pencereleriyle deÄŸiÅŸtirdi.

"OFÄ°SÄ°NÄ°N BÄ°R EÅžÄ° DAHA YOK"

Ofisini tarihi eserler ve antikalarla donatan Tuncer ÜçüncüoÄŸlu, "30 senedir antikalarÄ± satÄ±n alÄ±yorum ve ofisimde bulunduruyorum. Bu antikalar hepsi bir anda olmadÄ±. Ofisimin penceresi plastikti. Adolf Hitler'in Regina Maris yatÄ±nÄ±n pencerelerini aldÄ±ktan sonra plastik pencerelerin yerine onlarÄ± taktÄ±m. Türkiye'de denizcilik ofislerine baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda benim ofisimin bir eÅŸi daha yok. Ofisimde mesela tahta dümen dolabÄ± var. 150-200 sene önce gemilerin dümeninde kullanÄ±lÄ±yordu. Åžimdi her ÅŸey otomatik yapÄ±lÄ±yor. Çok eski gemilerde kullanÄ±lan dev pusula da ofisimde bulunuyor ve hala çalÄ±ÅŸÄ±r durumda. Åžimdi ise çok küçük pusulalar var. AyÄ±ca Titanic Gemisi'nden çÄ±kartÄ±lan çan da bende bulunuyor" dedi.