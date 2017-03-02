Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 77 askeri personel hakkÄ±nda flaÅŸ karar

Ä°zmir merkezli 26 ilde yapÄ±lan FETÃ– operasyonunda Bylock programÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen askeri personel 77 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±

Ä°zmir merkezli 26 ilde, Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÖ/PDY) yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, örgütün ÅŸifreli yazÄ±ÅŸma programÄ± "ByLock" kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 71 askeri personelden 40'Ä± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, örgütün ÅŸifreli yazÄ±ÅŸma programÄ± "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu tespit edilen aralarÄ±nda TSK'da görevli rütbeli subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 71 askeri personel ve yakÄ±nlarÄ±na yönelik operasyon düzenledi.

Ä°zmir, Ä°stanbul, Ankara, Antalya'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 26 ildeki eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, tespit edilen 71 asker ve 6 askeri personel yakÄ±nÄ±ndan 40'Ä± yakalandÄ±.SaÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilen ÅŸüphelilerin, iÅŸlemleri için Ä°zmir Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸüne götürüleceÄŸi belirtildi.