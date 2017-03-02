Valilik aÃ§Ä±kladÄ± iki mahalledeki yasak kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Mardin'in Nusaybin ilÃ§esindeki iki mahallede ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, ilçeye baÄŸlÄ± DoÄŸanlÄ± ve Koruköy mahallerinde faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarÄ±nÄ±n etkisiz hale getirilmesi, teröristler tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±naklarÄ±n bulunarak tahrip edilmesi, aranan ÅŸahÄ±slarÄ±n yakalanmasÄ± amacÄ±yla operasyon icra edildiÄŸi anÄ±msatÄ±ldÄ±.

Söz konusu bölgede yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla 11 Åžubatta Koruköy ve 22 Åžubat'ta DoÄŸanlÄ± mahalleriyle sÄ±nÄ±rlÄ± olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi hatÄ±rlatÄ±lan açÄ±klamada, "Koruköy ve DoÄŸanlÄ± mahallelerinde icra edilen operasyonlar sona erdiÄŸinden ilan edilen sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± bugün saat 10.00 itibarÄ±yla kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." denildi.