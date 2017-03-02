Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/03/2017 14:18

Korkutan deprem Ã§evre illerde de hissedildi vatandaÅŸlar panikte

adÄ±yaman deprem

AdÄ±yaman'da meydana gelen 5,5 ÅŸiddetindeki deprem Gaziantep ve ElazÄ±ÄŸ'da da hissedildi

AdÄ±yaman'Ä±n Samsat Ä°lçe merkezli 5.5 büyüklüÄŸündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Gaziantep ve ElazÄ±ÄŸ'da depremi hisseden vatandaÅŸlar panikle sokaklara çÄ±ktÄ±.Bir an önce aileleri ile haberleÅŸen vatandaÅŸlar, sallantÄ±nÄ±n uzun sürdüÄŸünü ve çok korktuklarÄ±nÄ± belirtti. YaÅŸanan deprem sonrasÄ± meydana gelen artçÄ± sarsÄ±ntÄ±larda Gaziantep'te hissedildi.

VatandaÅŸlar evlerine girmekte tereddüt ederken, sokaklardaki bekleyiÅŸleri sürüyor.ElazÄ±ÄŸ kent merkezinde de deprem yaklaÅŸÄ±k 10 saniye hissedildi. 15 Temmuz Demokrasi meydanÄ±nda depremi hisseden vatandaÅŸlar, "Oturuyorduk, baktÄ±k sallanÄ±yor ayaÄŸa kalktÄ±k, bekledik" dedi.

 

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