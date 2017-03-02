FORBES'in En Zengin 100 TÃ¼rk listesi aÃ§Ä±klandÄ± iÅŸte en zengin iÅŸ adamÄ±

FORBES'in "En Zengin 100 TÃ¼rk" listesinde birinci sÄ±rada yer alan iÅŸ adamÄ± Murat Ãœlker oldu

YÄ±ldÄ±z Holding Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Murat Ülker, 3,7 milyar dolarlÄ±k kiÅŸisel serveti ile FORBES'in "En Zengin 100 Türk" listesinde birinci oldu.

FORBES Türkiye, bu yÄ±l 12'nci kez hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± "En Zengin 100 Türk" listesini açÄ±kladÄ±. Buna göre Murat Ülker, 3,7 milyar dolarlÄ±k kiÅŸisel serveti ile "En Zengin 100 Türk" listesinde zirveye oturdu.

3 milyar dolarlÄ±k servetiyle Fiba Holding Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Hüsnü ÖzyeÄŸin'in ikinci olduÄŸu listede, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Sevim Arsel ve ENKA Åžirketler Grubu Onursal BaÅŸkanÄ± ÅžarÄ±k Tara 2,4 milyar dolarla üçüncülüÄŸü paylaÅŸtÄ±.

FORBES sÄ±ralamasÄ±na göre, listede Tara'nÄ±n ardÄ±ndan 2,3 milyar dolarla Rönesans Holding BaÅŸkanÄ± Erman IlÄ±cak, 2,2 milyar dolarla Koç Holding Åžeref BaÅŸkanÄ± Rahmi Koç, 2,1 milyar dolarla DoÄŸuÅŸ Holding Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ferit Åžahenk geldi.

Geçen yÄ±l beÅŸ olan kadÄ±n milyarder sayÄ±sÄ± yine deÄŸiÅŸmedi

FORBES Türkiye'den yapÄ±lan açÄ±klamaya göre derginin bu yÄ±l 12'nci kez hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± "En Zengin 100 Türk" listesinde 31 dolar milyarderi bulunuyor.

9 yeni ismin girdiÄŸi 118 kiÅŸilik listede, 46 kiÅŸi servetlerini artÄ±rdÄ±. Buna göre toplam servet, 8,2 milyar dolarlÄ±k artÄ±ÅŸla 102,9 milyar dolar oldu.

Listede yer alanlarÄ±n ortalama serveti bu yÄ±l 872 milyon dolara yükseldi. Bu rakam geçen yÄ±l 831 milyon dolar olarak gerçekleÅŸmiÅŸti.

Bu yÄ±l 24 kadÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± listede, geçen yÄ±l beÅŸ olan kadÄ±n milyarder sayÄ±sÄ± yine deÄŸiÅŸmedi. KadÄ±nlarÄ±n toplam servet içindeki payÄ± yüzde 19,3 olarak kaydedildi.

31 isim FORBES ABD listesine de girecek

Servetini Türkiye dÄ±ÅŸÄ±nda kazananlarÄ±n FORBES 100'de tuttuÄŸu yer de giderek artÄ±ÅŸ gösteriyor. Buna göre ÅŸirketi Samumed ile yaÅŸlanmayÄ± durdurmayÄ± ve kelliÄŸe çare bulmayÄ± vaat eden Osman Kibar, listeye 2 milyar dolarla üst sÄ±ralardan giriÅŸ yaparken, internet güvenlik ÅŸirketi Comodo'nun kurucusu Melih AbdulhayoÄŸlu 700 milyon dolarlÄ±k servetiyle ABD'den listeye giren diÄŸer yeni isim olarak kayÄ±tlara geçti.

Ä°ngiliz hazÄ±r giyim markasÄ± Select'i batmak üzereyken satÄ±n alÄ±p büyüten Cafer MahiroÄŸlu ise Ä°ngiltere'den FORBES 100 listesine girdi.

Uzay mekiÄŸi tasarlayan Eren ve Fatih Özmen çifti, ABD'ye Chobani markasÄ±yla yoÄŸurdu sevdiren Hamdi Ulukaya ve New York'a 13 gökdelen diken Ä°zak Åženbahar geçen yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±l da listedeki yerlerini aldÄ±. FORBES Türkiye tarafÄ±ndan "Uç Beyleri" olarak tanÄ±mlanan bu isimlerin toplam serveti 7 milyar dolarÄ± geçti.

FORBES 100'deki yerli zenginlerin sÄ±nÄ±rlarÄ± Türkiye'yi aÅŸtÄ±. AçÄ±klamada yer alan bilgilere göre Murat Ülker'in servetinin önemli bir kÄ±smÄ± artÄ±k Godiva ve United Biscuits'ten geliyor.

Åžahenk'lerin son yÄ±llardaki en büyük yatÄ±rÄ±mlarÄ± da Türkiye'de yer almÄ±yor. Ferit Åžahenk'in Türkiye dÄ±ÅŸÄ±nda sadece geçen yÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ± otel yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n deÄŸeri 400 milyon avroya dayanÄ±yor.

FORBES Türkiye'nin açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± "FORBES 100" listesinde, dolar milyarderi olarak yer alan 31 isim FORBES ABD'nin çok yakÄ±nda açÄ±klayacaÄŸÄ± "global milyarderler" listesine girecek.