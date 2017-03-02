Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/03/2017 15:34

AdÄ±yaman'daki depremin ardÄ±ndan TÃ¼rkiye iÃ§in korkutan aÃ§Ä±klama

deprem aÃ§Ä±klama

Ä°TÃœ Jeoloji ProfesÃ¶rÃ¼ Ã–vgÃ¼n Ahmet Ercan, AdÄ±yaman'da meydana gelen ÅŸiddetli depremin ardÄ±ndan Ã§arpÄ±cÄ± bir aÃ§Ä±klamada bulundu

AdÄ±yaman'da meydana gelen 5.5 büyüklüÄŸündeki depremin ardÄ±ndan CNN Türk'e baÄŸlanan Ä°TÜ Jeofizik Profesörü Övgün Ahmet Ercan, "2017- 2018 yÄ±lÄ± Türkiye için bir gerginlik boÅŸalma yÄ±lÄ± olacak. Bu onlarÄ±n öncülerinden bir tanesi." dedi.

"2017-2018 YILI TÜRKÄ°YE Ä°ÇÄ°N BOÅžALMA YILI OLACAK"

Ä°ÅŸte Ahmet Ercan'Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

"2017- 2018 yÄ±lÄ± Türkiye için bir gerginlik boÅŸalma yÄ±lÄ± olacak. Bu onlarÄ±n öncülerinden bir tanesi. Anadolunun çeÅŸitli yerlerinde depremlerin olmasÄ±nÄ± bekliyorum. Çünkü Türkiye 2011'den bu yanan depremsiz gerilerek geldi.

"EVLER KUMLU ÇAKILLI YERLERÄ°N ÜZERÄ°NDE"

Åžimdi depremin en önemli noktasÄ±, bu bölge yaklaÅŸÄ±k 100 yÄ±ldÄ±r büyük bir deprem üretmiyor. Samsat ilçesinin yerldÄ±ÄŸÄ± kÄ±sÄ±m Atatürk BarajÄ±'nÄ±n su toplama havzasÄ± içindedir. Ve aynÄ± zamanda yeraltÄ± sularÄ±nÄ±n düzeyi çok sÄ±ÄŸdÄ±r. Kumlu çakÄ±llÄ± birimli yerler üzerinde evler yer almÄ±ÅŸtÄ±r. Depremin sarsÄ±ntÄ±sÄ± bu bölgelerde iki, iki buçuk kat büyüktür. DolayÄ±sÄ±yla kiÅŸilerin deprem çok güçlü oldu demesinin ana nedeni yerin sarsÄ±ntÄ± büyütme çarpanÄ±nÄ±n büyük olmasÄ± nedeniyle depremi daha ÅŸiddetli hissettiler."

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