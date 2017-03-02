Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/03/2017 15:38

Valilik aÃ§Ä±kladÄ± bÃ¼yÃ¼k bir operasyon baÅŸlÄ±yor

diyarbakÄ±r operasyon

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ve Hazro ilÃ§elerinde bulunan 12 mahallede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi

Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, Lice ve Hazro ilçelerinin daÄŸlÄ±k ve ormanlÄ±k alanda faaliyet yürüten teröristleri etkisiz hale getirmek, sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, depo alanlarÄ±nÄ± ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadÄ±yla operasyon düzenleneceÄŸi belirtildi.

AçÄ±klamada, operasyon bölgelerinde halkÄ±n can ve mal güvenliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla Lice'nin Dibekköy, ÇaÄŸdaÅŸ, YolçatÄ±, Tepe, Kabakaya, Ortaç, Yalaza, BaÄŸlan, Çavundur, Dolunay ve Oyuklu köyleri ile Hazro'nun Çitlibahçe köyünde 2 Mart 2017 günü saat 14.00'den geçerli olmak üzere sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi kaydedildi.

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