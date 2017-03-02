KarÄ±sÄ±nÄ± taciz eden adama kadÄ±n kÄ±yafeti giydirip tecavÃ¼z ettirdi

DÃ¼zce'de yaÅŸayan Ä°.T. sosyal medyadan taciz ettiÄŸi kadÄ±nÄ±n eÅŸi ve yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±larak kadÄ±n elbisesi giydirilip makyaj yapÄ±ldÄ±ktan sonra cinsel istismara uÄŸradÄ±. Olayda 7 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, Ä°.T psikolojik tedavi iÃ§in hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Düzce'nin GümüÅŸova ilçesinde oturan iÅŸsiz Ä°.T., iddiaya göre Ä°stanbul Kartal'da oturan 25 yaÅŸÄ±ndaki A.Y. adlÄ± kadÄ±nÄ±, Facebook hesabÄ±ndan mesaj atarak rahatsÄ±z etmeye baÅŸladÄ±. Ä°.T.'nin Ä±srarla mesaj göndermesine sinirlenen kadÄ±n, durumu eÅŸine anlattÄ±. Bunun üzerine aile Ä°.T.'yi kaçÄ±rmaya karar verdi.YapÄ±lan plan üzerine A.Y., Ä°.T.'ye buluÅŸmak istediÄŸini söyleyerek ev adresini istedi. KadÄ±nÄ±n eÅŸi A.Y. ve üvey babasÄ± A.T., geçen 22 Ocak günü buluÅŸma noktasÄ± GümüÅŸova'da evinin önünde Ä°.T.'yi boÄŸazÄ±na bÄ±çak dayayÄ±p araca bindirip kaçÄ±rdÄ±.Öfkeli koca A.Y. ve ailesi, Kartal'daki eve getirdikleri Ä°.T.'ye kÄ±rmÄ±zÄ± kadÄ±n elbisesi, topuklu ayakkabÄ± giydirip makyaj yaparak cinsel istismarda bulundu. Aile fertlerinin, bu sÄ±rada video da çekerek cinsel tacizi görüntüledi.Bununla da yetinmeyen A.Y. ve ailesi, daha sonra Ä°.T.'yi Kartal'da ormana götürüp bir aÄŸaca baÄŸlayarak 2 gün beklettikten sonra buradan alarak GümüÅŸova'daki evine

7 KÄ°ÅžÄ° ADLÄ°YEYE SEVK EDÄ°LDÄ°

Düzce Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü AsayiÅŸ Åžubesi ekipleri, Kartal Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleriyle birlikte adreslerini tespit ettiÄŸi aile fertlerini gözaltÄ±na aldÄ±.Polis, Ä°.T.'ye yönelik iÅŸkence ve cinsel istismar videolarÄ±nÄ± da ele geçirdi. Åžüpheliler A.Y., eÅŸi A.Y., üvey babasÄ± A.T., annesi F.T., üvey kÄ±z kardeÅŸi D.T., erkek kardeÅŸi U.T. ve arkadaÅŸÄ± C.A.A., Düzce'ye getirildi. Åžüpheliler, polisteki sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen ÅŸüphelilerden öfkeli koca A.Y., erkek kardeÅŸi U.T. ve arkadaÅŸÄ± C.A.A., 'Kasten yaralama', 'Cinsel istismar', 'Konut dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ihlali' ve 'Özel hayatÄ±n gizliliÄŸi' suçlamasÄ±yla nöbetçi mahkemece tutuklandÄ±. A.Y.'nin eÅŸi, annesi, üvey babasÄ± ve kÄ±zkardeÅŸi ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.