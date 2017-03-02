ÅžofÃ¶rÃ¼n KÃ¼tahya'yÄ± 'bÃ¼yÃ¼kÅŸehir' ilan etmesi sosyal medyayÄ± salladÄ±

KÃ¼tahya'da ÅŸofÃ¶rlÃ¼k yapan LÃ¼tfi UtuÄŸlu, otobÃ¼sÃ¼n Ã¼zerine kendisinin deÄŸil, firmanÄ±n 'bÃ¼yÃ¼kÅŸehir' ibaresini yanlÄ±ÅŸlÄ±kla yazmÄ±ÅŸ olduÄŸunu dile getirdi.

Lütfi UtuÄŸlu isimli Özel Halk Otobüsü iÅŸletmecisi, Denizli'den otobüs aldÄ±. UtuÄŸlu, aldÄ±ÄŸÄ± otobüsü firmanÄ±n tabelacÄ±sÄ±na götürdü. Burada firma yetkilileri, satÄ±lan aracÄ±n ön ve arka kÄ±smÄ±na yanlÄ±ÅŸlÄ±kla "Kütahya BüyükÅŸehir Belediyesi, Özel Toplu TaÅŸÄ±ma AracÄ±" yazdÄ±rdÄ±. YanlÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ± fark eden UtuÄŸulu, "Kütahya ilerde nasÄ±l olsa büyükÅŸehir olacak, yazÄ±yÄ± deÄŸiÅŸtirmeye gerek yok" diyerek Kütahya'ya döndü.UtuÄŸlu, "Bu yazÄ± KütahyamÄ±za bir katkÄ±m olsun diye yazÄ± sildirmedi. MüÅŸterilerim, 'Kütahya artÄ±k büyükÅŸehir olmuÅŸ' diye espri yapÄ±yorlar. Ben otobüsümle birlikte büyükÅŸehir olmaya hazÄ±rÄ±m." dedi. Kütahya Minübüsçüler Servis AraçlarÄ± ve Halk Otobüsleri Esnaf OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Süleyman Güdücü de, "BilindiÄŸi gibi Kütahya büyükÅŸehir olmaya aday. 40 gün ne dersen o olurmuÅŸ, Lütfi UtuÄŸlu kardeÅŸimiz yanlÄ±ÅŸlÄ±kla da olsa bir öncülük yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Kendisini oda baÅŸkanÄ± olarak kutluyorum." diye konuÅŸtu.