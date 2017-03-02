Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/03/2017 20:36

Turizm cenneti Antalya Mart ayÄ±nda beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼

antalya

Antalya'nÄ±n DÃ¶ÅŸemealtÄ± ilÃ§esinde etkili olan dolu caddeleri beyaza bÃ¼rÃ¼dÃ¼

Antalya merkez ve bazÄ± ilçelerinde yaÄŸmur etkili oldu, DöÅŸemealtÄ± ilçesinde ise dolu nedeniyle bazÄ± cadde ve sokaklar beyaza büründü. DöÅŸemealtÄ± Belediyesi Fen Ä°ÅŸleri MüdürlüÄŸü ekipleri, iÅŸ makineleriyle yollarÄ± temizledi. Mahallede bulunan bir ahÄ±r, aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle yÄ±kÄ±ldÄ±. Doluya hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalanan vatandaÅŸlar, hayvanlarÄ±nÄ± ahÄ±rlara götürmekte güçlük çekti. DöÅŸemealtÄ±'nda yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan gökkuÅŸaÄŸÄ± oluÅŸtu. 

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Erkan Savar

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