Turizm cenneti Antalya Mart ayÄ±nda beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼

Antalya'nÄ±n DÃ¶ÅŸemealtÄ± ilÃ§esinde etkili olan dolu caddeleri beyaza bÃ¼rÃ¼dÃ¼

Antalya merkez ve bazÄ± ilçelerinde yaÄŸmur etkili oldu, DöÅŸemealtÄ± ilçesinde ise dolu nedeniyle bazÄ± cadde ve sokaklar beyaza büründü. DöÅŸemealtÄ± Belediyesi Fen Ä°ÅŸleri MüdürlüÄŸü ekipleri, iÅŸ makineleriyle yollarÄ± temizledi. Mahallede bulunan bir ahÄ±r, aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle yÄ±kÄ±ldÄ±. Doluya hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalanan vatandaÅŸlar, hayvanlarÄ±nÄ± ahÄ±rlara götürmekte güçlük çekti. DöÅŸemealtÄ±'nda yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan gökkuÅŸaÄŸÄ± oluÅŸtu.