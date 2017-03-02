AÄŸrÄ±'da dev operasyon Ã§ok sayÄ±da tÃ¼p ele geÃ§irildi

AÄŸrÄ±'da terÃ¶ristlere yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len hava destekli operasyon sonucunda Ã§ok sayÄ±da maÄŸara imha edildi

AÄŸrÄ±'da terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda, 15 maÄŸaranÄ±n imha edildiÄŸi, maÄŸaralarda 57 tüp ile çok sayÄ±da yaÅŸam malzemesinin ele geçirildiÄŸi bildirildi.

Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince, bir hafta içerisinde Tendürek bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda, teröristlerce kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen 15 maÄŸaranÄ±n imha edildiÄŸi belirtildi.

AçÄ±klamada ayrÄ±ca, derinliÄŸi 60 metrenden fazla olan özel hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ 2 bölmeli maÄŸara içerisinde 57 büyük LPG tüpü ile çok sayÄ±da yaÅŸam malzemesinin ele geçirildiÄŸi kaydedildi.