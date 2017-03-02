AdÄ±yaman'da depremzedeler iÃ§in Ã§adÄ±r kuruluyor

AdÄ±yaman'da meydana gelen 5,5 ÅŸiddetindeki depremin ardÄ±ndan evleri yÄ±kÄ±lan vatandaÅŸlar iÃ§in Ã§adÄ±r kuruluyor

AdÄ±yaman'Ä±n Samsat ilçesinde meydana gelen depremin ardÄ±ndan evleri yÄ±kÄ±lan ve geceyi dÄ±ÅŸarÄ±da geçirmek zorunda kalan vatandaÅŸlar için çadÄ±rlar kurulmaya baÅŸlandÄ±.AdÄ±yaman'Ä±n Samsat Ä°lçesinde yaÅŸanan depremin ardÄ±ndan bölgeye AFAD tarafÄ±ndan çok sayÄ±da çadÄ±r gönderildi. TÄ±rlarla ilçeye getirilen çadÄ±rlar evleri yÄ±kÄ±lan ve geceyi dÄ±ÅŸarÄ±da geçirmek zorunda kalan vatandaÅŸlar için ÅŸehrin deÄŸiÅŸik noktalarÄ±nda ve köylerde kurulmaya baÅŸlandÄ±. ArtçÄ± sarsÄ±ntÄ±lar nedeniyle bazÄ± vatandaÅŸlar ilçeyi terk edip geceyi il merkezindeki yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda geçirirken ilçede kalmak zorunda olan vatandaÅŸlar ise geceyi araçlarÄ±nda ve AFAD ekipleri tarafÄ±ndan kurulan çadÄ±rlarda geçirecek.