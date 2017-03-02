Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/03/2017 20:49

AdÄ±yaman'da depremzedeler iÃ§in Ã§adÄ±r kuruluyor

adÄ±yaman

AdÄ±yaman'da meydana gelen 5,5 ÅŸiddetindeki depremin ardÄ±ndan evleri yÄ±kÄ±lan vatandaÅŸlar iÃ§in Ã§adÄ±r kuruluyor

AdÄ±yaman'Ä±n Samsat ilçesinde meydana gelen depremin ardÄ±ndan evleri yÄ±kÄ±lan ve geceyi dÄ±ÅŸarÄ±da geçirmek zorunda kalan vatandaÅŸlar için çadÄ±rlar kurulmaya baÅŸlandÄ±.AdÄ±yaman'Ä±n Samsat Ä°lçesinde yaÅŸanan depremin ardÄ±ndan bölgeye AFAD tarafÄ±ndan çok sayÄ±da çadÄ±r gönderildi. TÄ±rlarla ilçeye getirilen çadÄ±rlar evleri yÄ±kÄ±lan ve geceyi dÄ±ÅŸarÄ±da geçirmek zorunda kalan vatandaÅŸlar için ÅŸehrin deÄŸiÅŸik noktalarÄ±nda ve köylerde kurulmaya baÅŸlandÄ±. ArtçÄ± sarsÄ±ntÄ±lar nedeniyle bazÄ± vatandaÅŸlar ilçeyi terk edip geceyi il merkezindeki yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda geçirirken ilçede kalmak zorunda olan vatandaÅŸlar ise geceyi araçlarÄ±nda ve AFAD ekipleri tarafÄ±ndan kurulan çadÄ±rlarda geçirecek.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Erkan Savar

Malatya KaymakamÄ±nÄ±n makam aracÄ± kaza yaptÄ± 2 Ã¶lÃ¼ 6 yaralÄ± var

Malatyaâ€™nÄ±n PÃ¼tÃ¼rge ilÃ§e KaymakamÄ± Erkan Savarâ€™Ä±n makam aracÄ± ile bir otomobilin kafa kafaya Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kaza sonucunda 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 6 kiÅŸi yaralandÄ±

elektrik kesintisi

Ä°stanbullular dikkat 5 Mart'ta elektrikler kesilecek

Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±nda bulunan bazÄ± ilÃ§elerinde 5 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Abdullah Erin

AdÄ±yaman Valisinden flaÅŸ karar

BugÃ¼n meydana gelen ÅŸiddetli depremin ardÄ±ndan AdÄ±yaman Valisi okullarÄ±n tatil edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±