AdÄ±yaman Valisinden flaÅŸ karar

BugÃ¼n meydana gelen ÅŸiddetli depremin ardÄ±ndan AdÄ±yaman Valisi okullarÄ±n tatil edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

AdÄ±yaman'Ä±n Samsat ilçesinde meydana gelen depremin ardÄ±ndan bölgede incelemelerde bulunan Vali Abdullah Erin, AdÄ±yaman merkez, Samsat ve Kahta'da okullarÄ±n tatil edildiÄŸini açÄ±kladÄ±.

AdÄ±yaman'Ä±n Samsat ilçesinde yaÅŸanan depremin ardÄ±ndan bölgede incelemelerde bulunan Vali Abdullah Erin, AdÄ±yaman merkez, Samsat ve Kahta'da pazartesi gününe kadar okullarÄ±n tatil edildiÄŸini açÄ±kladÄ±. YaÅŸanan depremin meydana getirdiÄŸi hasar ve yaralÄ±larÄ±n durumu hakkÄ±nda bilgi veren Vali Abdullah Erin, "Depremin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± andan itibaren yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z incelemelerde gönlümüz rahat bir ÅŸekilde can kaybÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyebiliyoruz. 30 civarÄ±nda yaralÄ±mÄ±z var ama bunun büyük bölümü korku ve endiÅŸe gibi benzeri rahatsÄ±zlÄ±klar. YaralÄ±lara da gerekli müdahaleler yapÄ±ldÄ±. Sadece bir hastamÄ±zÄ±n ayaÄŸÄ±nda yüksekten atlama nedeniyle ameliyat gerektirebilecek bir hasar var. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n geceyi rahat geçirebilmelerine yönelik her türlü önlem ve tedbir alÄ±ndÄ±. Elimizdeki çadÄ±r ve battaniye kapasitesinin yetmeyeceÄŸini düÅŸünerek çevre illerden AFAD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n koordinesinde yeterli sayÄ±da çadÄ±r ve battaniye elimize ulaÅŸmÄ±ÅŸ durumda. AFAD BaÅŸkanÄ±mÄ±zla beraber birkaç köyümüzde incelemede bulunduk. Ä°lk gece vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za belediyemizin de katkÄ±larÄ±yla 5 bine yakÄ±n sÄ±cak yemek ikramÄ± gerçekleÅŸtirilecektir. ÇadÄ±rlar kurulacak ve vatandaÅŸlar için Ä±sÄ±nma cihazlarÄ± olacak. Ä°lk hasar çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±ldÄ±. Samsat merkezde kamu kurum ve kuruluÅŸ binalarÄ±yla ÅŸahÄ±s binalarÄ±nda kÄ±smi hasar var. En çok hasarÄ± TaÅŸkuyu ve Akdamar köyümüz baÅŸta olmak üzere 4 - 5 köyümüz görmüÅŸ. YarÄ±n komisyonumuz ilk tespitleri yapacaklar. Bir hafta içerisinde de kesin tespitler yapÄ±lacak. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n artçÄ± sarsÄ±ntÄ±lardan zarar görebilecekleri binalardan, baÅŸta valilik binasÄ±, eski binalarÄ±mÄ±z var. Riskli binalar var, bunlarÄ±n hepsini boÅŸalttÄ±k" dedi.

MERKEZ VE Ä°KÄ° Ä°LÇEDE OKULLAR PAZARTESÄ° GÜNÜNE KADAR TATÄ°L EDÄ°LDÄ°

BaÅŸta depremin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Samsat olmak üzere depremden etkilenen AdÄ±yaman merkez ve Kahta'da okullarÄ±n tatil edildiÄŸini söyleyen Vali Erin, "Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸümüzle birlikte bütün çocuklarÄ± okul binalarÄ±ndan çÄ±karttÄ±k. YarÄ±n da Samsat ilçemizde, Kahta'da ve AdÄ±yaman il merkezinde herhangi bir risk taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± için deÄŸil, Samsat dÄ±ÅŸÄ±ndaki yerler için söylüyorum ama vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bu sarsÄ±ntÄ±yÄ± hissederek oluÅŸabilecek psikolojik sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle yarÄ±n bu üç yerleÅŸim yerinde çocuklarÄ±mÄ±z okula devam etmesinler. Biz de riskli eÄŸitim kurumu varsa bununla ilgili önlem alalÄ±m diye deÄŸerlendirdik ve öyle bir karar aldÄ±k. Yani AdÄ±yaman merkez ve baÄŸlÄ±m köyler, Samsat ve ilçeye baÄŸlÄ± köyler ile Kahta ve baÄŸlÄ± köylerde eÄŸitime ara vereceÄŸiz. DediÄŸim gibi tamamen tedbir amaçlÄ±. Bu okullarÄ±mÄ±zdaki teknik incelemeyi tamamlayana kadar. Pazartesi günü ise inÅŸallah normal eÄŸitime devam edeceÄŸiz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.