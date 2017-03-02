Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/03/2017 21:07

Ä°stanbullular dikkat 5 Mart'ta elektrikler kesilecek

elektrik kesintisi

Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±nda bulunan bazÄ± ilÃ§elerinde 5 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Ä°stanbul Avrupa YakasÄ±nda bazÄ± ilçelere 5 Mart Pazar günü planlÄ± bakÄ±m ve iyileÅŸtirme çalÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ± kapsamÄ±nda elektrik verilemeyecek. BoÄŸaziçi Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, Ä°stanbul'un SarÄ±yer, Fatih, Beylikdüzü, AvcÄ±lar, Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinin bazÄ± mahallelerinde deÄŸiÅŸik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Bu ilçelerin bazÄ± mahallelerine 5 Mart Pazar günü 00.00 ila 20.00 arasÄ±nda farklÄ± saatlerde elektrik verilemeyecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara iliÅŸkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAÅž'Ä±n internet sitesinde yer alan "PlanlÄ± BakÄ±m ve YatÄ±rÄ±m ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±" bölümünden ulaÅŸabilecek.

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