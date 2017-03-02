Malatya KaymakamÄ±nÄ±n makam aracÄ± kaza yaptÄ± 2 Ã¶lÃ¼ 6 yaralÄ± var

Malatyaâ€™nÄ±n PÃ¼tÃ¼rge ilÃ§e KaymakamÄ± Erkan Savarâ€™Ä±n makam aracÄ± ile bir otomobilin kafa kafaya Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kaza sonucunda 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 6 kiÅŸi yaralandÄ±

Kaza, akÅŸam saatlerinde Pütürge karayolu Tepehan yol ayrÄ±mÄ±nda yaÅŸandÄ±. Edinilen bilgiye göre, Malatya merkezden ilçeye giden Pütürge KaymakamÄ± Erkan Savar’Ä±n makam aracÄ± ile Sincik istikametinden gelen Mehmet Demirhan yönetimindeki 44 FK 713 plakalÄ± otomobil kafa kafaya çarpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada otomobil içerisinde bulunan Mehmet Önal ile DerviÅŸ Özacar olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybederken HacÄ± Demirhan, Mehmet Demirhan, DerviÅŸ Akköse ile Kaymakam Erkan Savar, ÅŸoförü Ali Akay ile ismi öÄŸrenilemeyen korumasÄ± yaralandÄ±.

KazanÄ±n ardÄ±ndan bölgeye çok sayÄ±da ambulans sevk edilirken olay yerinde ilk müdahaleleri yapÄ±lan yaralÄ±lar Turgut Özal TÄ±p Merkezi ve Malatya EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±lar.

Kazaya karÄ±ÅŸan otomobildekilerin AdÄ±yaman’Ä±n Sincik ilçesinde bir taziyeye geldikleri ve dönüÅŸ için Malatya HavaalanÄ±na gitmek için yola çÄ±ktÄ±klarÄ± öÄŸrenildi. Kaza yerinde Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± incelemenin ardÄ±ndan cenazeler otopsi için morga kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Kaza haberinin ardÄ±ndan Kaymakam Erkan Savar’Ä±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Turgut Özal TÄ±p Merkezi Acil Servisine gelen AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Öznur ÇalÄ±k, doktorlardan bilgi aldÄ±. ÇÄ±kÄ±ÅŸta gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan ÇalÄ±k, Kaymakam Savar’Ä±n durumunun iyi olduÄŸunu belirterek kazada hayatÄ±nÄ± kaybeden vatandaÅŸlarÄ±n ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi. Ziyaret sÄ±rasÄ±nda Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu’nun da telefonla arayarak Kaymakam Savar ile görüÅŸtüÄŸünü ifade eden ÇalÄ±k, kazada 2 kiÅŸinin öldüÄŸünü aralarÄ±nda Kaymakam Savar’Ä±n da bulunduÄŸu 6 kiÅŸinde yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ä°nönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet KÄ±zÄ±lay da, Turgut Özal TÄ±p Merkezi’ne Kaymakam Savar ile birlikte toplam 3 yaralÄ±nÄ±n geldiÄŸini belirterek yaralÄ±lardan birinin durumun aÄŸÄ±r olduÄŸunu ve yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Kaymakam Savar’Ä±n durumunun iyi olduÄŸunu söyleye KÄ±zÄ±lay, yaralÄ±larÄ±n tedavilerinin sürdüÄŸünü kaydetti.

Pütürge Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Polat ise Kaymakam Savar’Ä±n bulunduÄŸu makam aracÄ± ile Sincik’ten taziye ziyaretinden gelenlerin içerisinde olduÄŸu otomobilin kafa kafaya çarpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Polat kazada 2 vatandaÅŸÄ±n olay yerinde öldüÄŸünü de belirterek geri kalan yaralÄ±larÄ±n hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Öte yandan Vali Mustafa Toprak’ta Turgut Özal TÄ±p Merkezi’nde tedavi altÄ±na alÄ±nan Kaymakam Erkan Savar ile diÄŸer yaralÄ±larÄ± ziyaret etti.

Kaynak: Hürriyet