Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 3 Mart 2017

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan elde edilen son verilere gÃ¶re yurt genelinde hava durumu ÅŸÃ¶yle olacak

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün ÅŸöyle.

Yurdun genelinin parçalÄ± ve çok bulutlu, Orta ve DoÄŸu Akdeniz, Ä°ç Anadolu, Karadeniz, DoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ± ve Güney DoÄŸu Anadolu ile Ardahan, Erzurum, MuÅŸ, Bitlis, Van, Hakkari ve ÅžÄ±rnak çevrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak, Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda yer yer gök gürültülü saÄŸanak, DoÄŸu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Erzurum, Bingöl, MuÅŸ, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Karaman, Gaziantep ile Kilis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleri ile DoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusunda buzlanma ve don olayÄ± ile birlikte DoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusu, Marmara'nÄ±n güney ve doÄŸusu ile Ä°ç Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n batÄ± kesimlerde 2 ila 4 derece artacaÄŸÄ±, kuzey kesimlerde 4 ila 10 derece azalacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

RüzgarÄ±n ise genellikle kuzeyli, doÄŸu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± çok bulutlu, bugün (Cuma) akÅŸam saatlerine kadar hafif olmak üzere aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 12

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve az bulutlu 11

Ä°zmir: ParçalÄ± ve az bulutlu 18

Adana: ParçalÄ± ve çok bulutlu, bugün (Cuma) akÅŸam saatlerine kadar aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçecek. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. 18

Bursa: ParçalÄ± bulutlu 14

Antalya: ParçalÄ±, zamanla az bulutlu 19

Samsun: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 12

Trabzon: ParçalÄ± ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öÄŸle saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 13

Erzurum: ParçalÄ± çok bulutlu, bugün (Cuma) öÄŸle saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± yaÄŸmur zamanla karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 6

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± çok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 11