Ä°zmir ValiliÄŸi KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼nÃ¼n kutlanmasÄ±na izin vermedi

8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ±nÄ±n 5 Mart'ta kutlanmasÄ±nÄ±n istenmesi Ã¼zerine Ä°zmir ValiliÄŸi aÃ§Ä±klama yaptÄ±

BirGün’de yer alan habere göre, 8 Mart Dünya KadÄ±nlar Günü çerçevesinde Ä°zmir’de 5 Mart Pazar günü yapÄ±lmasÄ± planlanan etkinliklere Valilik onay vermedi.

OHAL’i gerekçe gösteren valilik, pazar günü Konak’taki Cumhuriyet MeydanÄ±’nda toplanÄ±larak GündoÄŸdu MeydanÄ±’na yapÄ±lmasÄ± planlanan etkinliÄŸin yapÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. OHAL kapsamÄ±nda istenirse etkinlikleri iptal edebileceÄŸini öne süren valilik, Dünya KadÄ±nlar gününü tatil günü olduÄŸu için 5 Mart’ta kutlamak isteyen kadÄ±nlara izin verilmeyeceÄŸini açÄ±kladÄ±.

Gerekçede ayrÄ±ca il emniyet müdürlüÄŸünden alÄ±nan bilgiler neticesinde kamu düzenini ve genel saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bozacak olaylarÄ±n yaÅŸanabileceÄŸi, "telafisi olmayan olaylar”Ä±n ortaya çÄ±kabileceÄŸi ileri sürüldü.

Ä°zmir Valisi Erol AyyÄ±ldÄ±z imzasÄ±yla verilen yanÄ±tta ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:

“Ä°zmir Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸünden alÄ±nan bilgiler neticesinde kamu düzeni, genel saÄŸlÄ±ÄŸÄ± veya baÅŸkalarÄ±nÄ±n hak ve özgürlüklerini ciddi ÅŸekilde bozacak olaylara sebebiyet verilebileceÄŸi deÄŸerlendirildiÄŸinden gerçekleÅŸmesi muhtemel istenmeyen ve telafisi olmayan olaylarÄ±n meydana gelmesini engellemek amacÄ±yla 05.03.2017 Pazar günü ilimiz Konak ilçesi Cumhuriyet MeydanÄ±’ndan toplanÄ±larak GündoÄŸdu MeydanÄ±na yürümek suretiyle '8 Mart KadÄ±nlar Günü' konulu yürüyüÅŸ ve açÄ±k hava toplantÄ±sÄ± 8 Mart tarihinde olmamasÄ± da göz önünde bulundurularak ValiliÄŸimizce izin verilmemiÅŸtir."