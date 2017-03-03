SaÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle iÅŸ yerleri ve evleri su bastÄ± okullar tatil edildi

Mersin'de kuvvetli yaÄŸan saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ ev ve iÅŸ yerlerine su baskÄ±nlarÄ±nÄ±n yaÅŸanmasÄ±na sebep oldu. Ä°lk-orta okullar ve Ã¼niversite bir gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne tatil edildi.

Mersin'de etkili olan saÄŸanak, hayatÄ± olumsuz etkiledi. YaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle bazÄ± ev ve iÅŸ yerlerinde su baskÄ±nlarÄ± yaÅŸandÄ±. VatandaÅŸlardan Adem Åžahin, "Gece saat 1'den bu yana ayaktayÄ±z. Saat 1'den bu yana bir sel felaketi var. Bahçeleri, evlerin zemin katlarÄ±nÄ± hep sel bastÄ±" dedi.Evini su basan yaÅŸlÄ± bir vatandaÅŸ ise ekiplerin gelmesini beklediÄŸini ifade ederek, "ArkadaÅŸlardan biri gece telefon etti. Bir baktÄ±m ki bizim içeri su dolmuÅŸ. Ne zaman yaÄŸdÄ±, ne kadar yaÄŸdÄ± bilmiyorum" diye konuÅŸtu. Belediye ekipleri birçok noktada iÅŸ makineleriyle yolu kazarak su tahliyesi yapmak zorunda kaldÄ±.

OKULLAR TATÄ°L EDÄ°LDÄ°

Mersin'de dün akÅŸamdan bu yana devam eden ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde eÄŸitime bugün ara verildi. Mersin ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, meteorolojik veriler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda sürmesi beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle yaÅŸanabilecek olumsuzluklara önlem olmasÄ± amacÄ±yla il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarÄ±n bugün tatil edildiÄŸi bildirildi. Öte yandan, kentte gece boyu süren saÄŸanaÄŸÄ±n yanÄ± sÄ±ra rüzgar etkili oldu.Åžiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle Mersin Üniversitesinde de eÄŸitime bugün ara verildi. Rektörlük tarafÄ±ndan üniversitenin internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, "Olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle 3 Mart Cuma günü eÄŸitim-öÄŸretime 1 gün ara verilmiÅŸtir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.