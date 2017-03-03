Hobi olarak baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ± ÅŸimdi ekmek teknesi oldu

LÃ¼leburgaz'da hobi olarak baÅŸladÄ±ÄŸÄ± duvar resimleri iÅŸini severek yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Deniz, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± okulun duvarlarÄ±na da tarihi resimler Ã§izdiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor.

4 yÄ±ldÄ±r Lüleburgaz'da yaÅŸayan evli ve 2 çocuk babasÄ± Deniz, hobi olarak baÅŸladÄ±ÄŸÄ± resmi meslek edindi. Küçük yaÅŸlarda resimle tanÄ±ÅŸan ve baÅŸka iÅŸlerde uÄŸraÅŸÄ±rken bile resim çizen ortaokul mezunu Ramazan YÄ±lmaz Deniz, resim çizerek ailesini geçindiriyor. Ä°lkokulda hademe olarak çalÄ±ÅŸÄ±rken yeteneÄŸi okulun müdürü tarafÄ±ndan fark edilen Deniz, elinde fÄ±rçasÄ± ve boya kovasÄ±yla okul duvarlarÄ±na tarihi ve kültürel resimler çiziyor. Deniz, iÅŸini severek yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

"KONU TARÄ°H OLUNCA BÄ°R ÅžEYÄ° KAÇIRMAMAK Ä°ÇÄ°N ÇOK UÄžRAÅžIYORUM"

ÇizdiÄŸi resimlerin boyutuna göre çizim aÅŸamasÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸini söyleyen YÄ±lmaz, "Bir metre uzunluÄŸunda yetmiÅŸ santim geniÅŸliÄŸinde ise resmin akÄ±ÅŸÄ±nÄ± göre deÄŸiÅŸiyor. Bir günde de çÄ±karabilirim, iki günde de çÄ±karabilirim. Ama özellikle tarih olduÄŸu zaman en ufak ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± kaçÄ±rmamak için onunla iki-üç gün uÄŸraÅŸÄ±yorum" diye konuÅŸtu. Duvarlara resim çizme hikayesini paylaÅŸan YÄ±lmaz, "Bir yÄ±l önce baÅŸladÄ±m, General Ferhat Akat Ä°lkokulu'nda hizmetli olarak çalÄ±ÅŸÄ±yordum. BoÅŸ saatlerde kaÄŸÄ±da resim çiziyordum. Müdürümüz gördü. 'Madem çizmeye yeteneÄŸin iyi, bizim bahçe duvarlara çizer misin?' dedi. Öylelikle baÅŸladÄ±m, oraya çizdim. DiÄŸer okullar baÅŸladÄ±, bizim duvarlara çizer misin diye? Talep var. Evlerin duvarlarÄ±na genellikle çocuklarÄ±n odalarÄ±nÄ±n duvarlarÄ±na istediÄŸi karakter resimleri çiziyorum. Orada da ailelere tarihle ilgili Hacivat ile Karagöz. Åžuan iki eve Hacivat ve Karagöz istediler, onlarÄ± çizeceÄŸim" ifadelerini kullandÄ±.