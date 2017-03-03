Depremzedeler soÄŸuktan korunmak iÃ§in Ã§adÄ±rlara sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±

AdÄ±yaman'Ä±n Samsat ilÃ§esinde meydana gelen 5,5 ÅŸiddetindeki depremin ardÄ±ndan bazÄ± aileler TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±nÄ±n kurduÄŸu Ã§adÄ±rlarda, bazÄ±larÄ± ise evlerinin yakÄ±nÄ±ndaki seralarda geceyi geÃ§irdi

Samsat ilçesinde etkili olan 5,5 büyüklüÄŸündeki depremin ardÄ±ndan AFAD ve Türk KÄ±zÄ±layÄ± baÅŸta olmak üzere yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ± imkanlarÄ±nÄ± seferber ederek yaralarÄ± sarmaya baÅŸladÄ±. HavanÄ±n kararmasÄ±yla soÄŸuk daha fazla hissedilmeye baÅŸlayÄ±nca bazÄ± vatandaÅŸlar kendi imkanlarÄ±yla soÄŸuktan korunmaya çalÄ±ÅŸtÄ±.

Evlerine girmeye çekinen çoÄŸu vatandaÅŸÄ±n geceyi sokaklarda geçirdiÄŸi ilçede, bazÄ± vatandaÅŸlar sokaÄŸa soba kurdu, bazÄ±larÄ± ise battaniye altÄ±nda yeni güne uyandÄ±. Depremin en fazla hasara yol açtÄ±ÄŸÄ± TaÅŸkuyu köyündeki bazÄ± vatandaÅŸlar da evlerinin yakÄ±nÄ±ndaki seralara sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±. AÄŸÄ±r hasar gören ya da yÄ±kÄ±lan evlerinden uzaklaÅŸmamak için seralarÄ±n tabanÄ±na karton, kilim ve çeÅŸitli malzemeler seren köylüler, burada sabahladÄ±.

Geceyi serada geçiren 75 yaÅŸÄ±ndaki Zehra AtlÄ±, depremin ardÄ±ndan yÄ±kÄ±ntÄ±ya dönüÅŸen evinin çevresinde dolaÅŸarak anÄ±larÄ±nÄ± yaÅŸatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. 35 yÄ±llÄ±k evinin yÄ±kÄ±lmasÄ± nedeniyle hüzünlenen AtlÄ±, gecenin karanlÄ±ÄŸÄ±nda elindeki fenerle sÄ±k sÄ±k evinin çevresini gezdi.

AtlÄ±, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, deprem sÄ±rasÄ±nda çok korktuklarÄ±nÄ± ve kendilerini zorla dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

OlayÄ±n ÅŸokunu halen yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatan AtlÄ±, "Depremde evimiz yÄ±kÄ±ldÄ±. BurasÄ± daha önce seraydÄ±. Eskiden sera için yapmÄ±ÅŸtÄ±k. DÄ±ÅŸarÄ±da kalÄ±nca buraya geldik. SoÄŸukta çocuklar kalmasÄ±n istedik." dedi.

180'i aÅŸkÄ±n artçÄ± sarsÄ±ntÄ± kaydedildi

Gaziantep, ÅžanlÄ±urfa, Malatya, DiyarbakÄ±r, KahramanmaraÅŸ gibi civar illerden de hissedilen depremden sonra saat 14.16'da 4,2 ve 20,03'de ise 4,0 büyüklüÄŸünde artçÄ± sarsÄ±ntÄ±lar meydana geldi.KÄ±sa aralÄ±klarla gerçekleÅŸen sarsÄ±ntÄ±larÄ±n büyüklüÄŸü 4 ile 1 arasÄ±nda deÄŸiÅŸiklik gösterdi.Son olarak saat 09.39'da 2,6 büyüklüÄŸündeki artçÄ± sarsÄ±ntÄ±yla son 20 saatte merkez üssü Samsat olan 180'i aÅŸkÄ±n artçÄ± sarsÄ±ntÄ± yaÅŸandÄ±.

Türk KÄ±zÄ±layÄ±'ndan vatandaÅŸlara çorba ikramÄ±

Geceyi AFAD tarafÄ±ndan kurulan çadÄ±rlarda geçirme imkanÄ± bulan vatandaÅŸlara, Türk KÄ±zÄ±layÄ± tarafÄ±ndan erken saatlerde çorba ikramÄ± yapÄ±lÄ±rken, bölge halkÄ± ise yaÄŸmur öncesi çadÄ±rlarÄ± daha kullanÄ±ÅŸlÄ± hale getirmek için hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±.Evlerin büyük bölümünün kerpiç olduÄŸu ve yÄ±kÄ±lan TaÅŸkuyu köyünde vatandaÅŸlar, kendilerine destek veren yetkililere teÅŸekkür etti.

Ailesiyle geceyi çadÄ±rda geçirmek zorunda kalan Salih Bozan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, evinde çok fazla hasar oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak korktuklarÄ± için eve giremediklerini belirtti.Gece de zaman zaman sarsÄ±ntÄ±larÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Bozan, "Gece çadÄ±r ve yemek daÄŸÄ±ttÄ±lar, sabah da çorba ikramÄ± oldu. Çok zor birgün geçirdik ama devletimizin yanÄ±mÄ±zda olmasÄ± bizi rahatlattÄ±. UmarÄ±m bir daha bunu yaÅŸamayÄ±z." dedi.Hamza DaÄŸ ise evlerinin kerpiçten yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bu nedenle de hasarÄ±n büyük olduÄŸunu ifade ederek, ne yapacaklarÄ±nÄ± bilemediÄŸini kaydetti.