Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 03/03/2017 14:15

Valilik karar verdi YGS gÃ¼nÃ¼ nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri aÃ§Ä±k olacak

YGS

Ankara ValiliÄŸi tarafÄ±ndan alÄ±nan karara gÃ¶re YGS'nin yapÄ±lacaÄŸÄ± 12 Mart gÃ¼nÃ¼ nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri aÃ§Ä±k olacak

Ankara ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, YGS'ye katÄ±lacak adaylardan nüfus cüzdanÄ± veya T.C. kimlik kartÄ±nÄ± kaybeden ya da yeniden çÄ±kartmak isteyenlere kolaylÄ±k tanÄ±nacak. Bu kapsamda, geçici kimlik belgelerinin düzenlenmesi için AltÄ±ndaÄŸ, BeypazarÄ±, Çankaya, Etimesgut, GölbaÅŸÄ±, Keçiören, Mamak, PolatlÄ±, Sincan, Åžereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçe nüfus müdürlükleri, YGS'nin yapÄ±lacaÄŸÄ± 12 Mart Pazar günü 07.00-09.45 saatleri arasÄ±nda açÄ±k tutulacak.

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