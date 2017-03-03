Valilik karar verdi YGS gÃ¼nÃ¼ nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri aÃ§Ä±k olacak

Ankara ValiliÄŸi tarafÄ±ndan alÄ±nan karara gÃ¶re YGS'nin yapÄ±lacaÄŸÄ± 12 Mart gÃ¼nÃ¼ nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri aÃ§Ä±k olacak

Ankara ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, YGS'ye katÄ±lacak adaylardan nüfus cüzdanÄ± veya T.C. kimlik kartÄ±nÄ± kaybeden ya da yeniden çÄ±kartmak isteyenlere kolaylÄ±k tanÄ±nacak. Bu kapsamda, geçici kimlik belgelerinin düzenlenmesi için AltÄ±ndaÄŸ, BeypazarÄ±, Çankaya, Etimesgut, GölbaÅŸÄ±, Keçiören, Mamak, PolatlÄ±, Sincan, Åžereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçe nüfus müdürlükleri, YGS'nin yapÄ±lacaÄŸÄ± 12 Mart Pazar günü 07.00-09.45 saatleri arasÄ±nda açÄ±k tutulacak.