Valilik aÃ§Ä±kladÄ± o ilde Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi uygulamasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±

BingÃ¶l ValiliÄŸi kent merkezi ile 7 ilÃ§edeki 23 alanÄ±n geÃ§ici sÃ¼reyle, "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildiÄŸini duyurdu

Bingöl ValiliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, terör saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle vatandaÅŸÄ±n, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarÄ±nÄ± kullanmaktan mahrum kaldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, asayiÅŸi temin etmek için her türlü tedbirin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.AçÄ±klamada, bu kapsamda 2565 sayÄ±lÄ± Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereÄŸince, Bingöl merkeze baÄŸlÄ± Ortaçanak, Hasar YaylasÄ± ve Hasar Tepe bölgesi, Feratan ve ÇÄ±r yaylasÄ±, Merdiven Deresi, AdaklÄ± ilçesinin Åžeytan DaÄŸlarÄ±, Åžeytan Deresi, Ä°lbey, Maltepe Vadisi, Genç ilçesinin SaÄŸgöze, BüyükçaÄŸ, YeniyazÄ±, DikpÄ±nar, Derman, Åžekeran bölgeleri, Solhan ilçesinin YenibaÅŸak-DoÄŸuyeli bölgeleri, Yayladere ilçesinin Horivanik Deresi-Tahkim Deresi, KÄ±rköy OrmanlarÄ±, Manav Deresi, GüneÅŸlik, Gökçedal bölgeleri, KiÄŸÄ± ilçesinin Çomak Deresi, KarlÄ±ova ilçesinin Karacehennem OrmanlarÄ± ile Yedisu ilçesinin AkÄ±mlÄ± YaylasÄ±na 2-16 Mart'ta vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal güvenliÄŸi açÄ±sÄ±ndan giriÅŸlerinin yasaklandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.