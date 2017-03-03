TÃ¼rkiye gÃ¼nlerdir bu olayÄ± konuÅŸmuÅŸtu sanÄ±k hakkÄ±nda verilen karar belli oldu

Manisa'da geÃ§tiÄŸimiz AralÄ±k ayÄ±nda 4 aylÄ±k hamile kadÄ±n Ebru Tireli'ye yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± iddiasÄ±yla tutuklanan sanÄ±k serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Manisa'nÄ±n Turgutlu ilçesinde 7 AralÄ±k 2016'da parkta spor yapan 4 aylÄ±k hamile Ebru Kaya Tireli, bir saldÄ±rgan tarafÄ±ndan darbedilmiÅŸ, olay üzerine baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan M.T. tutuklanmÄ±ÅŸ ancak saldÄ±rgan olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±lmasÄ± üzerine serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

SoruÅŸturmayÄ± sürdüren polis, daha sonra Davut Kahraman'Ä± gözaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. Suçunu itiraf eden zanlÄ±, tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. Davut Kahraman, Ebru Kaya Tireli'nin darbedilmesi olayÄ±na iliÅŸkin 3 Åžubat'taki duruÅŸmada beraat etmiÅŸ ancak baÅŸka cinsel taciz iddiasÄ± üzerine tutukluluk halinin devamÄ±na karar verilmiÅŸti. O sanÄ±k alÄ±nan karar doÄŸrultusunda bugün serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.