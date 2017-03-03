24 bin personel alÄ±nacak iÅŸte ÅŸartlar

Milli Savunma bakanlÄ±ÄŸÄ± yeni bir ilan yayÄ±nladÄ±. Ä°lana gÃ¶re 24 bin personel alÄ±mÄ± yapÄ±lacak
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, resmi internet sitesi üzerinden yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± ilan ile 11 bin uzman erbaÅŸ ve 13 bin sözleÅŸmeli erbaÅŸ alÄ±mÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ä°ÅŸte baÅŸvuru ÅŸatlarÄ±..
UZMAN ERBAÅž BAÅžVURU ÅžARTLARI
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ± ve erkek olmak
-Uzman çavuÅŸ adaylarÄ± için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki dengi okul mezunu olmak
-Askerlik hizmetini erbaÅŸ veya er olarak yapmÄ±ÅŸ veya baÅŸvurduÄŸu esnada yapÄ±yor olmak
-Askerlik hizmetini erbaÅŸ veya er olarak yapmÄ±ÅŸ olanlardan terhisinin üzerinden üç yÄ±ldan fazla süre geçmemiÅŸ olmak (03 Mart 2014 tarihi ve sonrasÄ±nda terhis olanlar)
-DüzeltilmemiÅŸ nüfus kaydÄ±na göre 01 Ocak 2017 tarihi itibarÄ±yla yirmi beÅŸ (25) yaÅŸÄ±nÄ± bitirmemiÅŸ olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasÄ±nda doÄŸanlar)
-Askerî okullardan iliÅŸiÄŸi kesilmemiÅŸ olmak
SÖZLEÅžMELÄ° ERBAÅž BAÅžVURU ÅžARTLARI
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ± ve erkek olmak
-En az ilköÄŸretim veya yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini erbaÅŸ ve er olarak tamamlamÄ±ÅŸ ve düzeltilmemiÅŸ nüfus kaydÄ±na göre 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 25 yaÅŸÄ±nÄ± bitirmemiÅŸ olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasÄ±nda doÄŸanlar)
-Askerlik hizmetine baÅŸlamamÄ±ÅŸ veya askerlik hizmetini tamamlamamÄ±ÅŸ olanlardan, düzeltilmemiÅŸ nüfus kaydÄ±na göre 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 20 yaÅŸÄ±ndan gün almÄ±ÅŸ ve 25 yaÅŸÄ±nÄ± bitirmemiÅŸ olmak (01 Ocak 1992 tarihi ile 31 AralÄ±k 1997 tarihleri arasÄ±nda doÄŸanlar)
-Askerî okullardan ve Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun iliÅŸiÄŸi kesilmemiÅŸ olmak
-Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaÅŸ, sözleÅŸmeli erbaÅŸ ve er olarak istihdam edilmemiÅŸ olmak
-Kamusal haklarÄ± kullanmaktan yoksun bÄ±rakÄ±lmamÄ±ÅŸ olmak
BAÅžVURUSU KABUL EDÄ°LEN ADAYLARDAN Ä°STENEN BELGELER
Güvenlik soruÅŸturmasÄ± ve arÅŸiv araÅŸtÄ±rmasÄ± formu
Nüfus cüzdanÄ± fotokopisi
Askeri kimlik fotokopisi
Önlisans/lisans diplomasÄ±
Denklik belgesi
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Terhis belgesi
Askerlik durum belgesi
Adli sicil kaydÄ±
FotoÄŸraf