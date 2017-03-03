Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 03/03/2017 18:25

24 bin personel alÄ±nacak iÅŸte ÅŸartlar

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±

Milli Savunma bakanlÄ±ÄŸÄ± yeni bir ilan yayÄ±nladÄ±. Ä°lana gÃ¶re 24 bin personel alÄ±mÄ± yapÄ±lacak

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, resmi internet sitesi üzerinden yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± ilan ile 11 bin uzman erbaÅŸ ve 13 bin sözleÅŸmeli erbaÅŸ alÄ±mÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ä°ÅŸte baÅŸvuru ÅŸatlarÄ±..

UZMAN ERBAÅž BAÅžVURU ÅžARTLARI

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ± ve erkek olmak

-Uzman çavuÅŸ adaylarÄ± için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki dengi okul mezunu olmak

-Askerlik hizmetini erbaÅŸ veya er olarak yapmÄ±ÅŸ veya baÅŸvurduÄŸu esnada yapÄ±yor olmak

-Askerlik hizmetini erbaÅŸ veya er olarak yapmÄ±ÅŸ olanlardan terhisinin üzerinden üç yÄ±ldan fazla süre geçmemiÅŸ olmak (03 Mart 2014 tarihi ve sonrasÄ±nda terhis olanlar)

-DüzeltilmemiÅŸ nüfus kaydÄ±na göre 01 Ocak 2017 tarihi itibarÄ±yla yirmi beÅŸ (25) yaÅŸÄ±nÄ± bitirmemiÅŸ olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasÄ±nda doÄŸanlar)

-Askerî okullardan iliÅŸiÄŸi kesilmemiÅŸ olmak

SÖZLEÅžMELÄ° ERBAÅž BAÅžVURU ÅžARTLARI

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ± ve erkek olmak

-En az ilköÄŸretim veya yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini erbaÅŸ ve er olarak tamamlamÄ±ÅŸ ve düzeltilmemiÅŸ nüfus kaydÄ±na göre 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 25 yaÅŸÄ±nÄ± bitirmemiÅŸ olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasÄ±nda doÄŸanlar)

-Askerlik hizmetine baÅŸlamamÄ±ÅŸ veya askerlik hizmetini tamamlamamÄ±ÅŸ olanlardan, düzeltilmemiÅŸ nüfus kaydÄ±na göre 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 20 yaÅŸÄ±ndan gün almÄ±ÅŸ ve 25 yaÅŸÄ±nÄ± bitirmemiÅŸ olmak (01 Ocak 1992 tarihi ile 31 AralÄ±k 1997 tarihleri arasÄ±nda doÄŸanlar)

-Askerî okullardan ve Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun iliÅŸiÄŸi kesilmemiÅŸ olmak

-Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaÅŸ, sözleÅŸmeli erbaÅŸ ve er olarak istihdam edilmemiÅŸ olmak

-Kamusal haklarÄ± kullanmaktan yoksun bÄ±rakÄ±lmamÄ±ÅŸ olmak

BAÅžVURUSU KABUL EDÄ°LEN ADAYLARDAN Ä°STENEN BELGELER

Güvenlik soruÅŸturmasÄ± ve arÅŸiv araÅŸtÄ±rmasÄ± formu

Nüfus cüzdanÄ± fotokopisi

Askeri kimlik fotokopisi

Önlisans/lisans diplomasÄ±

Denklik belgesi

Transkript

Terhis belgesi

Askerlik durum belgesi

Adli sicil kaydÄ±

FotoÄŸraf

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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